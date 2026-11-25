Andy Taylor, el guitarrista que ayudó a proyectar a Duran Duran como uno de los mayores fenómenos musicales de la década de 1980, murió a los 65 años. Según informaron su familia y sus excompañeros de banda este miércoles 25 de noviembre, el fallecimiento ocurrió el lunes 23 en su domicilio, acompañado por sus seres queridos, luego de una larga y difícil batalla contra un cáncer de próstata.