Dolor en la música: murió Andy Taylor, el legendario guitarrista de Duran Duran
Miembro fundador y figura clave de la banda británica de pop, Taylor y su impronta dejaron huella en distintas generaciones de artistas.
Andy Taylor, el guitarrista que ayudó a proyectar a Duran Duran como uno de los mayores fenómenos musicales de la década de 1980, murió a los 65 años. Según informaron su familia y sus excompañeros de banda este miércoles 25 de noviembre, el fallecimiento ocurrió el lunes 23 en su domicilio, acompañado por sus seres queridos, luego de una larga y difícil batalla contra un cáncer de próstata.
Con su partida se cierra la trayectoria de uno de los guitarristas más identificables de la escena musical británica de los años 80, dejando un vacío en la historia del grupo y en el repertorio que marcó a toda una época.
El aporte rockero en la era del pop y MTV
A lo largo de su etapa con Duran Duran, Taylor cumplió un rol distintivo dentro del sonido de la banda. Si bien el conjunto quedó estrechamente vinculado al auge del pop sofisticado, el protagonismo de los sintetizadores, la estética New Romantic y el impulso de los videoclips —que hallaron en MTV un escaparate determinante—, el trabajo de su guitarra sumó una veta rockera que diferenció al grupo de gran parte de sus pares contemporáneos.
Esa combinación entre pulso pop, presencia escénica y energía de guitarra ayudó a consolidar la identidad sonora de Duran Duran en medio de la explosión global del pop británico de los ochenta.
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