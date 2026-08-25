De qué murió Dolly Parton, la emblemática figura de la música country
El fallecimiento de la legendaria figura de la música country de Estados Unidos generó una profunda conmoción a nivel internacional. ¿Qué padecía?
El mundo de la música está de luto. La icónica cantante, compositora, actriz, filántropa y empresaria estadounidense Dolly Parton falleció a los 80 años. La trágica noticia fue confirmada de manera oficial por su sobrino, Bryan Seaver, a través de sus redes sociales, generando un inmediato e inmenso impacto internacional.
Quién fue Dolly Parton, estrella de la música country
Nacida en 1946 en el estado de Tennessee, Estados Unidos, Parton construyó una de las carreras más deslumbrantes y respetadas de la industria cultural. Con una voz inconfundible y un talento excepcional para la composición, la artista no solo se coronó como la indiscutible "Reina del Country", sino que trascendió fronteras y géneros para convertirse en un emblema global de la cultura popular estadounidense.
Además de su colosal legado musical, que incluye decenas de éxitos globales y múltiples galardones, Dolly destacó a lo largo de los años por su incansable labor benéfica, su espíritu emprendedor y su capacidad para conectar con generaciones enteras. La partida de la estrella deja un vacío irreparable en la música de los Estados Unidos y en el corazón de sus millones de seguidores alrededor del planeta.
De qué murió Dolly Parton, la emblemática figura de la música country
Dolly Parton murió este martes 25 de agosto, a los 80 años de edad, en Nashville, Tennessee. Aunque no se ha especificado una causa médica puntual de su fallecimiento de manera oficial por parte de sus voceros o familiares, la artista venía atravesando varios problemas de salud que obligaron a reducir sus apariciones públicas y suspender compromisos profesionales en los últimos meses.
Durante el transcurso de 2026, la compositora se vio forzada a suspender una serie de seis presentaciones programadas en la ciudad de Las Vegas. En aquel momento, la artista detalló que atravesaba complicaciones severas ligadas a sus sistemas inmunológico y digestivo, además de lidiar con problemas crónicos asociados a cálculos renales.
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