De qué murió Dolly Parton, la emblemática figura de la música country

Quién fue Dolly Parton, estrella de la música country

Nacida en 1946 en el estado de Tennessee, Estados Unidos, Parton construyó una de las carreras más deslumbrantes y respetadas de la industria cultural. Con una voz inconfundible y un talento excepcional para la composición, la artista no solo se coronó como la indiscutible "Reina del Country", sino que trascendió fronteras y géneros para convertirse en un emblema global de la cultura popular estadounidense.