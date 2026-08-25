Murió Dolly Parton a los 80 años: una leyenda que conquistó la música y el cine

Los contratiempos en su estado físico continuaron registrándose durante el mes de agosto, cuando debió ausentarse de actividades de su parque temático "Dollywood" para participar de manera remota. Apenas cuatro días antes de su fallecimiento, en una charla concedida al medio "People", la estrella repasó la complejidad de su cuadro pero remarcó sus intenciones de seguir adelante con proyectos de trabajo.

A la fragilidad en su organismo se le sumó un golpe emocional definitivo. En marzo de 2025 se produjo el deceso de su esposo, Carl Dean, un hecho que según la propia cantautora afectó profundamente su salud física y anímica, hundiéndola en un estado de desgaste constante a lo largo de los meses siguientes.

Nacida el 19 de enero de 1946 en Tennessee dentro de una familia numerosa de escasos recursos, Parton dio sus primeros pasos vocales en el templo religioso de su comunidad. Su despegue en la industria se concretó en Nashville durante la década de 1960, transformándose rápidamente en una de las firmas más brillantes de la composición estadounidense. De su pluma nacieron himnos generacionales de la talla de "Jolene", "9 to 5", "Coat of Many Colors" e "I Will Always Love You", obra que cobraría dimensión de clásico global de la mano de Whitney Houston.

Murió Dolly Parton, figura emblemática del country y leyenda de la música universal

Con más de 100 millones de producciones vendidas a lo largo de su carrera, fue distinguida con 11 galardones "Grammy" e ingresó de forma merecida tanto al Salón de la Fama de la Música Country como al Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2022. En simultáneo a su ruta sonora, desarrolló una prominente faceta actoral, protagonizando largometrajes como "9 to 5" y "Steel Magnolias", acumulando intervenciones en diversos formatos para televisión y teatro.

En 1986 dio una muestra clara de su visión de negocios al convertirse en copropietaria de "Dollywood", un predio recreativo emplazado en Pigeon Forge, Tennessee. El complejo se posicionó como una de las paradas turísticas más convocantes del estado, consolidando a la artista como una referente corporativa capaz de transformar su apellido en una marca global. En el último tramo de su vida, la empresaria trabajaba en la producción de un musical de "Broadway" inspirado en las vivencias de su trayectoria personal.

Más allá de sus logros profesionales, la faceta solidaria ocupó un casillero central en su historia. En 1995 puso en marcha la "Imagination Library", un programa de distribución de literatura infantil gratuita orientado a sectores vulnerables que terminó convirtiéndose en una red internacional con cientos de millones de libros repartidos.

Su labor comunitaria incluyó además significativos aportes financieros para la medicina, destacándose la donación de un millón de dólares a la "Vanderbilt University" para impulsar la investigación científica durante la pandemia de coronavirus.

De esta manera, a los 80 años de edad, concluye la vida terrenal de una figura multifacética que supo trascender las etiquetas del género country para transformarse en un estandarte de la cultura popular norteamericana. Su obra queda marcada por cientos de composiciones, un imperio del entretenimiento y una impronta filantrópica que perdurará en el tiempo.