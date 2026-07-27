Lali Espósito defendió a Rosalía tras la cancelación masiva en redes sociales

Por el momento, los compromisos agendados para el 1, 2, 4 y 6 de agosto en el barrio de Villa Crespo se mantienen dentro de la programación oficial. Sin embargo, la firma organizadora se mantiene en alerta ante la posibilidad de que el público solicite el reembolso masivo de sus tickets.

El recinto porteño cuenta con una capacidad de 15.000 localidades por fecha, alcanzando un total de 60.000 espectadores para las funciones agotadas. Teniendo en cuenta un valor medio de $197.700 por boleto, la recaudación aproximada se estima en $11.860 millones de pesos argentinos, monto que no contempla los pases VIP que superan los $1.247.000 ni los ingresos por venta de artículos oficiales.