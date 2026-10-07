De qué murió Piero, el inolvidable cantautor de música popular
El cantautor Piero De Benedictis falleció este miércoles 7 de octubre a los 81 años tras encontrarse internado desde hacía unos días en el Hospital Italiano.
Piero De Benedictis, conocido mundialmente como Piero, falleció este miércoles 7 de octubre a los 81 años. El icónico cantautor se encontraba internado desde hacía algunos días en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires, según confirmaron fuentes allegadas a la familia.
Si bien no se emitieron partes médicos detallados sobre la causa específica de su deceso, se sabía que el artista venía atravesando distintos inconvenientes de salud en el último tiempo, marcados por un antecedente de infección respiratoria grave que ya lo había llevado a una prolongada internación en 2023.
Un legado atravesado por el compromiso y la nostalgia
Nacido en Italia en 1945 y radicado en Argentina desde muy pequeño, Piero construyó una trayectoria de más de medio siglo que combinó la canción de protesta, el rock incipiente y la balada social.
Su figura trascendió generaciones y fronteras gracias a himnos imborrables de la cultura hispanoparlante:
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"Mi viejo": Lanzada a finales de los años 60, la conmovedora balada dedicada a la figura paterna se convirtió en un éxito rotundo en toda América Latina y en un clásico absoluto del repertorio popular.
"Para delinares": Un retrato costumbrista y reflexivo que caló profundo en el cancionero nacional.
"Que se vayan ellos" y "Soy pan, soy paz, soy más": Piezas fundamentales de la canción de protesta con las que le dio voz a los reclamos por la libertad, la justicia y los derechos humanos durante los años de dictaduras militares en el Cono Sur.
El exilio y el reconocimiento continental
A raíz del contenido social de sus letras y su compromiso político, Piero sufrió la censura y debió exiliarse en España a fines de la década de 1970. Con el retorno de la democracia en 1983, regresó al país para reencontrarse con recitales multitudinarios y una vigencia que se mantuvo intacta a lo largo de los años.
En el plano internacional, su labor fue reconocida no solo por su impacto musical, sino también por sus iniciativas solidarias y pacifistas en Colombia y otros países de la región. En los últimos años continuó presentándose en diversos escenarios latinoamericanos mientras su salud se lo permitió.
La noticia de su partida provocó un profundo dolor en el ámbito de la cultura, donde referentes de la música, la política y miles de seguidores se manifestaron en redes sociales para despedir a un creador inoxidable que musicalizó los afectos y las luchas de varias generaciones.
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