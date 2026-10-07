De qué murió Piero, el inolvidable cantautor de música popular

En el plano internacional, su labor fue reconocida no solo por su impacto musical, sino también por sus iniciativas solidarias y pacifistas en Colombia y otros países de la región. En los últimos años continuó presentándose en diversos escenarios latinoamericanos mientras su salud se lo permitió.

La noticia de su partida provocó un profundo dolor en el ámbito de la cultura, donde referentes de la música, la política y miles de seguidores se manifestaron en redes sociales para despedir a un creador inoxidable que musicalizó los afectos y las luchas de varias generaciones.