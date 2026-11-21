Durante la reunión también hubo lugar para las bromas relacionadas con el reality. Los famosos imitaron el tradicional cierre de cada programa, cuando Wanda Nara exclama “¡Manos arriba, chefs!”. Sobre la mesa había cajas de pizza y sushi, una combinación que despertó comentarios entre los presentes.

En medio de las risas, uno de los participantes se atribuyó la preparación de uno de los platos y lanzó: “Yo hice sushi, obvio”.

La sorpresa que encontró Juli Poggio durante el recorrido

El trayecto hacia el boliche tuvo una escena inesperada protagonizada por Juli Poggio. La influencer se detuvo en el shop de una estación de servicio para comprar algunas bebidas, pero terminó encontrándose con una imagen de gran tamaño de Damián Betular, uno de los jurados del certamen.

Divertida por la coincidencia, decidió registrar el momento y compartirlo con sus seguidores. “Hoy salimos con todos los chicos de MasterChef. Vamos a ver a Hernán de Mala Fama. Me voy a comprar unas birras y ¿con quién me encuentro? ¿Visto? Estamos todos. ¿Vamos? Vamos, Betu, vamos”, comentó mientras enfocaba la gigantografía del pastelero.

La ocurrencia rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la previa. Aunque Betular no formó parte de la salida, su imagen terminó sumándose de manera inesperada a la aventura del elenco.

Hernán Coronel recibió a sus compañeros en pleno recital de Mala Fama

Con el grupo ya instalado en Tropitango, llegó el momento más esperado de la noche. Mala Fama comenzó su presentación con “La marca de la gorra”, uno de los clásicos más populares de su repertorio, mientras los participantes de MasterChef celebraban desde la pista.

En medio del espectáculo, Hernán Coronel reconoció a varios de sus compañeros entre el público y decidió saludarlos desde el escenario. Entre los nombres que mencionó estuvieron Juli Poggio, China Ansa, Rocío Robles y Mike Amigorena, a quien le dedicó una divertida exclamación: “¡Vaya Migorena!”.

La participación de sus compañeros no quedó limitada a los aplausos. Pablo Migliore también se animó a subir al escenario con un gorrito de Boca y se sumó al espectáculo frente al público.

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Otro de los momentos destacados tuvo como protagonista a Marta Fort. El exarquero la presentó y ella apareció ante los presentes con cierta timidez, aunque recibió una cálida bienvenida.

Mientras tanto, el resto del elenco acompañó desde distintos sectores del boliche, bailó al ritmo de la música y registró la experiencia con videos y fotografías que luego compartieron en sus cuentas.

La salida dejó en evidencia el vínculo que construyeron los participantes de MasterChef Celebrity durante las grabaciones y sumó un nuevo encuentro fuera de los estudios de Telefe, esta vez con la música de Mala Fama como protagonista.