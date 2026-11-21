Cómo es la experiencia de Mafalda Inmersiva en el Centro Cultural Recoleta

La exposición comenzó a recibir público el 1° de octubre de 2026 en el Centro Cultural Recoleta, ubicado en Junín 1930. El espacio cuenta con una superficie de 1.300 metros cuadrados y está organizado en 14 ambientes temáticos. La experiencia completa demanda alrededor de una hora y permite el ingreso de 36 personas cada diez minutos.

El proyecto fue impulsado por Damián Kirzner, director y productor general, y propone un acercamiento tecnológico al mundo de Mafalda. Para eso combina escenarios recreados a escala real, imágenes proyectadas en 360 grados, sonido envolvente, dispositivos táctiles, realidad virtual multiusuario y una banda sonora original.

Uno de los aspectos destacados de la producción es el trabajo de animación: se desarrollaron 1.500 segundos de contenido en 2D mediante un equipo integrado por profesionales de Argentina, España e Inglaterra. La propuesta conserva los dibujos y los textos originales de Quino, sin alterar la identidad visual de sus personajes.

Quino y Mafalda

Entre los espacios que forman parte del recorrido se encuentran algunos de los escenarios más emblemáticos de la historieta. Los visitantes pueden ingresar al dormitorio de Mafalda, donde están presentes su característico globo terráqueo y el póster de John Lennon, además de conocer la cocina de Raquel y el cuarto de Susanita.

Este último ambiente incluye detalles sensoriales, como aroma a caramelo de fresa, y una ambientación con osos de peluche y biberones. También se recreó el Almacén Don Manolo a tamaño real, con un aroma que remite a una fiambrería.

La experiencia se completa con un espacio de realidad virtual que permite que varios participantes ingresen al mismo tiempo en los sueños y deseos de los personajes. Para los más chicos, además, hay un sector especialmente destinado a los juegos.

La muestra cuenta con la licencia exclusiva de los sucesores de Quino y recibió el reconocimiento “Orillas Nuevas” del Institut Français d’Argentine (IFA). Durante su inauguración estuvo presente Guillermo “Guille” Lavado, sobrino del historietista, junto con otros integrantes de la familia.

El proyecto fue pensado desde sus comienzos para trascender las fronteras argentinas. Una vez finalizada su temporada en Buenos Aires, está prevista una gira por distintos países de Latinoamérica y Europa.

El paso de Máxima por la Academia Militar de Breda

La visita cultural de la reina a Buenos Aires se produjo apenas unos días después de un acontecimiento importante en su trayectoria institucional en los Países Bajos.

El 14 de noviembre, Máxima participó de la ceremonia en la Real Academia Militar de Breda, donde juró como reservista y recibió el rango de teniente coronel del Estado Mayor del Ejército Real neerlandés. El acto contó con la presencia del rey Guillermo Alejandro y de la princesa Amalia.

Su preparación había comenzado el 1° de febrero de 2026, cuando inició el entrenamiento con el rango de soldado. De esta manera, se convirtió en la primera reina consorte de los Países Bajos en completar una formación militar oficial para incorporarse a la reserva.

Así, después de protagonizar una ceremonia vinculada a sus nuevas funciones militares, Máxima volvió a recorrer las calles de Buenos Aires y eligió una propuesta cultural dedicada a uno de los personajes más emblemáticos de la historieta argentina.