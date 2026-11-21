Cómo recrearon el histórico bar Ma Baker en una bicicletería de Ciudad Jardín

El espacio de Rodados Ballester cambió por completo su apariencia para recibir el homenaje. Las bicicletas fueron retiradas y el comercio se acondicionó para recuperar parte de la estética que tenía el antiguo bar Ma Baker, un sitio fundamental en los comienzos de Los Piojos.

La ambientación incluyó paredes rojas, elementos alusivos al histórico establecimiento y bolsas identificadas con el nombre “Ma Baker Inmersiva”. La intención fue reconstruir el espíritu del lugar que décadas atrás funcionó como escenario de los primeros pasos de la banda.

La apertura musical estuvo a cargo de La Chilinga, la escuela de percusión que Daniel Buira había creado en 1995 en Ciudad Jardín. Su participación tuvo un significado especial dentro de una noche dedicada a mantener vivo el recuerdo del baterista.

El recuerdo del primer recital de Ciro Martínez con Los Piojos

La historia entre Ciro y Los Piojos comenzó a fines de la década del 80, cuando Pablo Guerra, amigo del barrio, lo invitó a participar de los ensayos de su grupo, que ya se llamaba Los Piojos.

En un primer momento, Martínez se sumó como bajista, ocupando el lugar de Miguel Ángel “Micky” Rodríguez. Sin embargo, cuando Micky volvió a hacerse cargo del instrumento, Ciro pasó a tocar la armónica. Tiempo después, terminó convirtiéndose en el cantante de la formación, en reemplazo de Diego Chávez.

El primer recital con esa nueva conformación se realizó el 1° de enero de 1989, en el bar Ma Baker, situado en De los Jacarandaes 3029. Actualmente, en ese mismo inmueble funciona Rodados Ballester.

Durante su regreso al lugar, el músico evocó aquella primera experiencia frente al público y contó: “Acá fue la primera vez que canté. No había mucha gente. Eran veinte, treinta”.

Los Piojos, Ciro y los recuerdos que permanecen en el barrio

La bicicletería también integra la Ruta del Rock, un circuito que reúne distintos puntos relacionados con la historia musical de la zona. Sus alrededores conservan varias referencias a la trayectoria de la banda y a la infancia del cantante.

A uno de los lados del comercio se encuentra el Pasaje Los Piojos, inaugurado por la Municipalidad de Tres de Febrero. Del otro está la Escuela 28, institución a la que Ciro asistió durante su infancia y donde tuvo una de sus primeras experiencias artísticas.

En ese establecimiento participó de un acto escolar junto a sus compañeros, en el que realizaron una coreografía de Stayin’ Alive, el reconocido tema de Bee Gees.

La trayectoria de Dani Buira y su legado en la percusión

Daniel Buira integró Los Piojos desde los primeros años del grupo hasta 2000. Su aporte fue fundamental para definir la identidad musical de la banda, especialmente por la incorporación de ritmos rioplatenses como la murga y el candombe.

Después de alejarse de la formación, creó La Chilinga, una escuela de percusión que actualmente reúne a más de 900 alumnos y 30 profesores distribuidos en distintas sedes del país.

El baterista también fue parte de los conciertos que marcaron el regreso de Los Piojos durante 2024 y 2025, donde compartió el escenario con Roger Cardero, quien había ocupado su lugar.

Tras su muerte, la banda difundió un video inédito en el que Buira había expresado su emoción por volver a tocar sus canciones: “Fue tremendo. Fue hermoso. Y es una felicidad total. No puedo dejar de estar feliz cuando toco cada canción”.

El músico murió durante la madrugada del 21 de marzo de 2026, en la sede de La Chilinga ubicada en Ciudad Jardín. Tenía 54 años.