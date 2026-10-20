De qué murió Sahara Rey, la ex novia de Justin Bieber

En esa misma intervención, Bach valoró la masiva ola de solidaridad recibida tras la divulgación del trágico desenlace: “Estamos sintiendo el cariño que nos llegan de sus queridos amigos, fans y de las numerosas comunidades de las que formaba parte en todo el mundo”. Vale señalar que la australiana se había convertido en madre en el último tiempo con la llegada de la pequeña Snow, a quien su progenitora dedicó una mención muy especial durante sus emotivas palabras.