De qué murió Sahara Rey, la ex novia de Justin Bieber
La modelo australiana falleció en Los Ángeles a los 34 años y a tan solo unos meses de ser madre. Conocé todos los detalles.
El prematuro deceso de Sahara Ray a sus 34 años de edad provocó un profundo impacto internacional. A medida que transcurren los momentos posteriores a la noticia, empezaron a salir a la luz las primeras precisiones en relación con el contexto de su partida. Pese a que las autoridades sanitarias no han emitido una ratificación médica definitiva sobre el desencadenante, portales informativos del exterior señalaron que la modelo habría sido víctima de una sobredosis de fentanilo.
Sitios de noticias de amplio alcance como Page Six y Daily Mail se hicieron eco de esta hipótesis sobre una supuesta intoxicación por el mencionado opioide, basándose en testimonios surgidos directamente desde el círculo íntimo de la figura australiana.
Conforme a las reconstrucciones publicadas por los citados portales, Ray padeció un severo cuadro de descompensación el pasado viernes. Ante la gravedad de la situación, debió ser derivada de manera inmediata a un centro de salud ubicado en la ciudad de Los Ángeles, donde ingresó a la unidad de cuidados intensivos.
La salud de la diseñadora no registró avances positivos durante el fin de semana. Daily Mail precisó que el equipo profesional dictaminó la muerte cerebral de la paciente, motivo por el cual sus allegados tomaron la dolorosa decisión de interrumpir la asistencia mecánica para el soporte de vida durante la noche del domingo.
En medio del impacto causado por las filtraciones, Gretchen Bach, madre de la celebridad, dialogó con la prensa británica para destacar las facetas más queridas de su hija. Al momento de homenajearla, la mujer manifestó: “Sahara era una joven increíblemente apasionada que amaba a su familia, la moda, a su hija Snow y al surf”.
En esa misma intervención, Bach valoró la masiva ola de solidaridad recibida tras la divulgación del trágico desenlace: “Estamos sintiendo el cariño que nos llegan de sus queridos amigos, fans y de las numerosas comunidades de las que formaba parte en todo el mundo”. Vale señalar que la australiana se había convertido en madre en el último tiempo con la llegada de la pequeña Snow, a quien su progenitora dedicó una mención muy especial durante sus emotivas palabras.
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