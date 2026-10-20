Robert De Niro recordó a Luis Brandoni a 6 meses de su fallecimiento
El actor estadounidense le mandó una carta de su puño y letra a su esposa dedicándole unas dulces palabras por la partida de su colega.
A medio año del fallecimiento del célebre actor Luis Brandoni, su esposa Saula Benavente apeló a sus redes sociales para rendirle un sentido homenaje. En medio del material compartido en su cuenta oficial, causó una fuerte repercusión la difusión de una carta manuscrita enviada por la estrella de Hollywood Robert De Niro, quien hizo llegar sus condolencias a la familia tras ser notificado del trágico desenlace del artista argentino.
Benavente exhibió públicamente la esquela de color blanco que el actor estadounidense le dedicó de forma personal. En la tarjeta, que llevaba el nombre "Robert De Niro" grabado en el centro del papel, el protagonista internacional disculpaba la tardanza en el envío del mensaje de apoyo.
Las condolencias de "Bob" y un pedido de disculpas afectuoso
En el texto de puño y letra difundido por Saula, la figura internacional volcó su pesar con palabras muy cercanas hacia la viuda: “¡Mis más profundas condolencias! Con amor, Bob y familia”.
A continuación, en la misma nota dedicada a la memoria de su colega, el artista norteamericano sumó un pedido de perdón por la demora en la entrega de las líneas de consuelo: “¡Por favor, perdona que me haya tomado tanto tiempo en enviar esta nota de condolencia!”.
El cruce entre Luis Brandoni y Robert De Niro trascendió la mera amistad profesional para convertirse en un vínculo de hermandad que se prolongó por más de cuarenta años. La estrecha relación personal entre ambos comenzó tras conocerse en la ciudad de Nueva York durante el año 1986, consolidando una afinidad imborrable con el correr de los años.
Aquel lazo afectivo tan singular encontró su punto cumbre de popularidad cuando ambos decidieron trabajar juntos en la pantalla. Su profunda complicidad quedó registrada y perpetuada para el público en "Nada", la serie televisiva que coprotagonizaron para la plataforma Disney Plus.
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