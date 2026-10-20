Robert De Niro recordó a Luis Brandoni a 6 meses de su fallecimiento

A medio año del fallecimiento del célebre actor Luis Brandoni, su esposa Saula Benavente apeló a sus redes sociales para rendirle un sentido homenaje. En medio del material compartido en su cuenta oficial, causó una fuerte repercusión la difusión de una carta manuscrita enviada por la estrella de Hollywood Robert De Niro, quien hizo llegar sus condolencias a la familia tras ser notificado del trágico desenlace del artista argentino.