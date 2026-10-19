Murió Sahara Ray, la exnovia de Justin Bieber

La enfermedad le provocó una parálisis parcial que afectó su movilidad y la obligó a utilizar una silla de ruedas y un andador durante su recuperación. A través de las redes sociales, compartió parte de su tratamiento y las dificultades que atravesó para recuperar la capacidad de caminar.

El síndrome puede provocar debilidad muscular, alteraciones de la sensibilidad y, en los casos más graves, afectar los músculos respiratorios. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó que esta afección estuviera relacionada con la muerte de la modelo.

Fue madre en enero de este año

Uno de los últimos capítulos de su vida estuvo marcado por el nacimiento de su hija, Snow, en enero de 2026. Ray había compartido con sus seguidores distintos momentos del embarazo y el 25 de enero publicó que esa misma noche le inducirían el parto.

Meses después, el 26 de abril, difundió un video junto a la beba en brazos, musicalizado con la canción "Everything Hallelujah", de Justin Bieber.

Su última publicación en Instagram fue el 19 de julio, cuando compartió varias fotografías de su hija acompañadas por un mensaje afectuoso: "Todo mi corazón. Bebé Snow".

Tras conocerse la noticia de su muerte, esa publicación se convirtió en un espacio de despedida para sus seguidores, que dejaron mensajes de condolencias y recuerdos de la modelo.