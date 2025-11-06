De qué se trata y cuándo estrena la película por la que Johnny Deep viene a Argentina

La primera vez que el protagonista de Caracortada conversó con Depp sobre esta idea fue cuando ambos trabajaron juntos en Donnie Brasco (1997). Veinticinco años después pudieron concluir el proyecto, que tuvo su gran presentación en septiembre de este año en el Festival de Cine de San Sebastián.

El film, producido por IN.2 [propiedad del actor], Salome Productions, Barry Navidi Productions y Proton Cinema, se basa en la obra Modigliani de Dennis McIntyre. El elenco incluye a Riccardo Scamarcio —en el papel principal—, Stephen Graham, Al Pacino y Antonia Desplat.

Modigliani, tres días en Montparnasse es la segunda apuesta de Depp como director, sucediendo a The Brave, el film que en 1997 también escribió y produjo y que lo reencontró con Marlon Brando en uno de los últimos trabajos de su vida. Además, este proyecto es uno de los primeros que el actor retoma desde la intensa batalla judicial que lo enfrentó a su exesposa, Amber Heard, en 2022. Ella lo había acusado de abuso doméstico, y él la demandó por difamación, ganando finalmente el caso y logrando de a poco limpiar su imagen.

Aunque Depp definió a Modigliani como una persona “exactamente opuesta” a él —"yo adoro el rechazo", confió el actor—, encontró algunos puntos en común con el protagonista de su film. “Mi educación no fue como la de Modigliani, pero entiendo las dificultades que hay que superar, ya sea escalando una escalera o una pared, para llegar a un punto donde uno se gana el respeto. Lo entiendo en el sentido de que se mantuvo fiel a su estilo particular, que era demasiado brutal para la época”, aseguró Depp durante una entrevista con The Hollywood Reporter.

La agenda de Johnny Depp en Argentina será intensa. El mismo martes, el protagonista de Piratas del Caribe visitará el ciclo Cortá por Lozano (Telefe), donde tendrá una charla íntima con Vero Lozano.

Al día siguiente, el actor se trasladará a La Plata, donde será recibido por el intendente local, Julio Alak, quien le otorgará la distinción de “visitante ilustre” de la capital de la provincia. En La Plata, el artista recorrerá el tradicional Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, reconocido por su valor histórico y patrimonial.

Posteriormente, la nutrida agenda del actor en La Plata continuará con su visita al Teatro Coliseo Podestá, donde se desplegará una alfombra roja para recibirlo junto al actor italiano Riccardo Scamarcio. El evento reunirá a distintas autoridades, invitados especiales y figuras del ámbito artístico.

El objetivo es que en ese coliseo platense los artistas otorguen una masterclass abierta y protagonicen una entrevista pública —también realizada por Verónica Lozano—, en un formato que combinará conversación y proyección cinematográfica.