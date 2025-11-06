Quién es Paula Paparella, la mujer que logró conquistar el corazón de Pachu Peña
La mujer que enamoró al humorista mantiene un perfil bajo, pese a sus vínculos con el mundo de la moda y el espectáculo.
Pachu Peña, uno de los comediantes más queridos de la televisión argentina, atraviesa una nueva etapa personal tras separarse de su esposa Felicitas Isse Moyano, con quien compartió más de 25 años y cuatro hijos. A los 63 años, el actor rosarino volvió a apostar por el amor y confirmó que está comenzando una relación con Paula Paparella, una mujer que se destaca por su bajo perfil y su discreción.
Paparella tiene 42 años y es hija de un reconocido estilista que trabajó con importantes figuras del espectáculo. Si bien su entorno familiar la acercó desde pequeña al mundo artístico, ella eligió mantenerse alejada de los flashes y construir su vida profesional ligada al ámbito de la moda, pero sin aparecer en los medios.
Su cuenta de Instagram es privada y apenas reúne un círculo selecto de seguidores, entre ellos el propio Pachu y Martín Pepa, pareja de Pampita. En Facebook, en cambio, conserva algunas fotos públicas y tiene al humorista entre sus contactos.
Según contó Marcia Frisciotti -conocida como Pochi de Gossipeame- en el programa Puro Show por la pantalla de El Trece, Paula es soltera, no tiene hijos y su prioridad pasa por mantener la privacidad de sus vínculos. En ese marco, su relación con Peña habría surgido de manera casual y se fue consolidando en silencio, sin apariciones públicas ni declaraciones.
Pachu Peña confirmó su nuevo romance
El propio Pachu confirmó el romance con cautela y sin buscar notoriedad. En el mismo ciclo televisivo aseguró: “Nos estamos conociendo, pasándola bien, yendo a comer con amigos”. También reconoció que la relación nació en un momento difícil, ya que venía de una etapa complicada con su exesposa, y remarcó que no proyectan más allá del presente.
En su entorno aseguran que el vínculo se afianzó durante los últimos meses y que, si bien intentaron mantenerlo en secreto, comenzaron a mostrarse juntos en reuniones con amigos. Para el humorista, que siempre evitó la exposición mediática en cuestiones sentimentales, esta historia representa una nueva oportunidad para disfrutar de la compañía y el afecto, sin presiones ni focos encendidos.
Con un pasado marcado por la estabilidad familiar y una carrera sólida en televisión, Pachu elige ahora un amor sereno junto a una mujer que comparte su mismo deseo de vivir con discreción y alejarse del ruido mediático.
