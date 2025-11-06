Quién es Paula Paparella, la mujer que logró conquistar el corazón de Pachu Peña

En su entorno aseguran que el vínculo se afianzó durante los últimos meses y que, si bien intentaron mantenerlo en secreto, comenzaron a mostrarse juntos en reuniones con amigos. Para el humorista, que siempre evitó la exposición mediática en cuestiones sentimentales, esta historia representa una nueva oportunidad para disfrutar de la compañía y el afecto, sin presiones ni focos encendidos.

Con un pasado marcado por la estabilidad familiar y una carrera sólida en televisión, Pachu elige ahora un amor sereno junto a una mujer que comparte su mismo deseo de vivir con discreción y alejarse del ruido mediático.

