Un exparticipante de La Voz Argentina consiguió el trabajo de sus sueños tras el programa

En otro posteo, Fede Mestre anticipó que los próximos meses estarán llenos de desafíos y nueva música para su audiencia. “Se vienen nuevos proyectos, experiencias y muchas cosas lindas que espero disfruten tanto como yo. ¡Vamos por todo!”, aseguró.

De esta manera, el artista que se despidió del reality antes de llegar al podio logró concretar el sueño que tenía desde el primer día: vivir de la música y hacerlo de la mano de una compañía internacional que le brindará el respaldo necesario para expandir su carrera.