Un exparticipante de La Voz Argentina consiguió el trabajo de sus sueños tras el programa
Uno de los ex integrantes del equipo de Luck Ra y el cual fue eliminado antes de la final confirmó que tiene trabajo en una disquera. Los detalles.
Recientemente un exparticipante de un reality demostró que no es necesario ganar un show para poder cumplir un sueño. Esta premisa se aplica perfectamente a Federico Mestre, el joven cantante de Zárate que, tras cautivar al público en La Voz Argentina (Telefe), acaba de dar un salto enorme en su carrera musical.
Su paso por el programa que conducía Nicolás Occhiato le brindó reconocimiento a nivel nacional. Con solo 23 años, y bajo la guía de Luck Ra, Fede se destacó por su estilo versátil y el carisma que desplegaba sobre el escenario. Aunque su eliminación se produjo antes de la gran final, su talento siguió brillando una vez que las cámaras se apagaron.
Después de su participación en el certamen, el cantante se mantuvo muy activo. Realizó giras por distintas provincias del país, compartió escenarios con excompañeros del reality y sumó miles de seguidores en sus redes sociales, donde muestra su faceta más espontánea y cercana a sus fans.
Y ahora, llegó la noticia que cambia por completo su trayectoria profesional: Fede Mestre firmó contrato con Universal Music Argentina, uno de los sellos discográficos más importantes del país y a nivel internacional.
El artista eligió Instagram para compartir el anuncio de esta nueva etapa: “Muy feliz de contarles que comienzo una nueva etapa junto a la familia de Universal Music Argentina. Gracias por abrirme las puertas para seguir creciendo y compartiendo mi música”, escribió el músico, acompañando el mensaje con una fotografía tomada en las oficinas de la discográfica.
En otro posteo, Fede Mestre anticipó que los próximos meses estarán llenos de desafíos y nueva música para su audiencia. “Se vienen nuevos proyectos, experiencias y muchas cosas lindas que espero disfruten tanto como yo. ¡Vamos por todo!”, aseguró.
De esta manera, el artista que se despidió del reality antes de llegar al podio logró concretar el sueño que tenía desde el primer día: vivir de la música y hacerlo de la mano de una compañía internacional que le brindará el respaldo necesario para expandir su carrera.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario