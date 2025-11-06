Se supo el motivo por el que Juana Viale y Marcela Tinayre se distanciaron

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1986047686508712031?t=tM07217KdQDkwRl4DVcZEQ&s=19&partner=&hide_thread=false ESCÁNDALO CON LAS LEGRAND: JUANA VIALE Y MARCELA TINAYRE@desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/txUiW5SPBr — América TV (@AmericaTV) November 5, 2025

Juana Viale perdió la paciencia con un periodista ante los rumores de conflicto con su madre

Juana Viale volvió a ser noticia, aunque no por su carrera artística, sino por su fuerte reacción ante la prensa. La actriz y conductora, que participó de un evento de presentación de la serie sobre Yiya Murano, fue abordada por cronistas que le consultaron por su supuesta pelea con Marcela Tinayre, su madre, tras no asistir al cumpleaños número 75 de la conductora de Polémica en el Bar.

Lejos de esquivar el tema, Juana se mostró visiblemente molesta por la insistencia y contestó de manera tajante. “No me desafíes, yo no tengo que explicar nada a vos, ni de mí, ni de mi madre, ni de ningún vínculo. Te digo que llegué el día anterior, llegué el día anterior”, lanzó con tono firme, dejando en claro su fastidio por las especulaciones.

Todo comenzó cuando un periodista le comentó que Marcela había mencionado que su hija había regresado de un viaje a las 4 de la madrugada. Sin embargo, Juana desmintió esa versión: “Llegué el día anterior”, insistió. Luego, al ser consultada sobre si tenía ganas de asistir al festejo, respondió sin rodeos: “La verdad, estaba muerta, no tenía ganas de ir a un cumpleaños donde había tanta gente. No podía, no me daba el cuero”.

La tensión se originó a partir de los rumores que circularon en los últimos días sobre un posible distanciamiento entre madre e hija. Sin embargo, Tinayre ya había sido contundente al negar cualquier conflicto. “No estoy peleada con mi hija. Acabo de entrar y me dicen disparates, uno detrás del otro. ¿Quién dijo eso?”, expresó indignada ante las cámaras.

Pese a las declaraciones de ambas, la situación volvió a poner en el centro de la escena a una de las familias más mediáticas del país. Juana, fiel a su estilo reservado, dejó en claro que no tiene intenciones de seguir alimentando rumores y pidió que la prensa se enfoque en su trabajo actoral y no en su vida privada.