La polémica noche de Andy Chango en MasterChef Celebrity y su cruce con el jurado

El episodio comenzó cuando el participante, en un intento de alivianar el clima, se acercó al sector del balcón -donde los concursantes salvados observaban la competencia- y empezó a arrojar comida: desde pan hasta salames. Entre risas, el propio Andy bromeó mirando a cámara: “Qué fácil es hacer amigos en este programa”. Luego, sumó una frase que cambió el tono del momento: “Un poco cómo funciona la política. Con un gestito, un pedazo de pan y algo, ya te los metés a todos en el bolsillo”.