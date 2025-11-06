La polémica noche de Andy Chango en MasterChef Celebrity y su cruce con el jurado
El músico protagonizó una gala cargada de tensión tras un gesto que indignó a los cocineros. “Es algo que no vi nunca”, dijo Damián Betular, visiblemente molesto.
La última gala de eliminación de MasterChef Celebrity estuvo lejos de ser una más. Andy Chango vivió una jornada para el olvido, envuelto en una seguidilla de decisiones que descolocaron a los jurados y generaron uno de los momentos más tensos de la temporada.
El episodio comenzó cuando el participante, en un intento de alivianar el clima, se acercó al sector del balcón -donde los concursantes salvados observaban la competencia- y empezó a arrojar comida: desde pan hasta salames. Entre risas, el propio Andy bromeó mirando a cámara: “Qué fácil es hacer amigos en este programa”. Luego, sumó una frase que cambió el tono del momento: “Un poco cómo funciona la política. Con un gestito, un pedazo de pan y algo, ya te los metés a todos en el bolsillo”.
La escena desató la reacción inmediata de Damián Betular, que no ocultó su indignación. “¿Qué es esto que hay arriba?”, lanzó el pastelero al notar lo ocurrido. Y enseguida, con tono firme, ordenó: “Devuelvan lo que tiró Chango, por favor”. La tensión creció cuando subió al balcón y advirtió: “Vas a quedar descalificado si seguís tirando cosas. En todas las temporadas que estuve yo, nunca vi esta barbaridad al balcón”.
Más tarde, ya frente a los jurados, el músico presentó su plato: un asado al malbec con salsa criolla y papas al horno. Pero la evaluación no trajo alivio. Germán Martitegui le recordó el episodio anterior antes de probar su comida: “Chango, sabe que es completamente ilegal subir comida al balcón, ¿no?”.
El participante intentó justificarse: “Expliquen bien las reglas y yo estoy dispuesto a cumplirlas”, respondió. “Te va a llegar la cuenta, simplemente”, replicó Martitegui, mientras Chango defendía su postura: “Compartir para mí es todo. Donato, vos lo tenés que entender”. El veredicto final fue lapidario.
“Bueno, Andy, la verdad que está entre tus peores performances. No sé cómo lograste que el vino tenga gusto a agua y las verduras no hayan sumado absolutamente nada. Es todo muy difícil”, señaló Martitegui. Y Betular completó el golpe: “Hay como una regla básica, ya ni siquiera de cocinero, sino como comensal: no se sirve un plato con salsa y un corte con tanto hueso, porque es imposible comer sin terminar todo enchastrado. Esa regla básica acá está rota”.
