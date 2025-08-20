De reojo: escrachan a Roberto García Moritán "espiando" a Pampita y Martín Pepa
El exfuncionario porteño fue captado por una cámara en el momento en que "relojeó" a su expareja con su actual novio, con el cual se acaba de reconciliar.
Carolina "Pampita" Ardohain y Martín Pepa reaparecieron en público juntos en la cena anual de la Fundación Margarita Barrientos, marcando así su reciente reconciliación. El evento fue un punto de encuentro para diversas personalidades, incluyendo a Roberto García Moritán y su nueva pareja, Priscila Crivocapich.
De esta manera y a casi un año de su separación, la modelo y el exfuncionario porteño coincidieron en el mismo lugar, sentados en mesas separadas -aunque no muy lejanas- y acompañados por sus respectivas parejas. Si bien no hubo contacto verbal, un video capturó un momento revelador: Moritán observando de reojo a Pampita junto a su novio polista.
El clip que se viralizó en redes sociales muestra a la conductora radiante de felicidad, abrazada a Pepa y sonriendo mientras el conductor del evento habla. A pocos metros, Moritán fijó su mirada en su expareja, siendo testigo de la feliz escena, mientras su propia pareja está a su lado.
Como era de esperarse, este momento fue captado por una cámara -aunque Moritán intentó disimular- y trascendió rápidamente entre los internautas, generando todo tipo de comentarios y reacciones, mayoritariamente con burlas hacia el exmarido de Pampita.
La verdadera razón por la que Pampita volvió con Martín Pepa
La reconciliación entre Pampita y el polista Martín Pepa ha sido tema de conversación en el mundo del espectáculo, y en las últimas horas se conocieron detalles que explican la segunda oportunidad que se dio la pareja. El periodista Juan Etchegoyen, en su programa reveló los pormenores de la vuelta al amor.
Etchegoyen contó que la reconciliación fue impulsada por un gesto de Pepa, quien le pagó un vuelo en business a la conductora para que se encontraran. El periodista reveló que el polista le hizo una promesa clave a Pampita, lo que la motivó a viajar sin dudar.
“Lo que me dicen a mí es que hubo una charla entre la pareja donde Martín Pepa le dijo algo así como ‘he tomado la decisión de tratar por todos los medios de estar físicamente más tiempo con vos’ y eso a Carolina le gustó porque fue lo que los llevó a la ruptura”, afirmó.
