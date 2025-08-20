De reojo: escrachan a Roberto García Moritán "espiando" a Pampita y Martín Pepa

La verdadera razón por la que Pampita volvió con Martín Pepa

La reconciliación entre Pampita y el polista Martín Pepa ha sido tema de conversación en el mundo del espectáculo, y en las últimas horas se conocieron detalles que explican la segunda oportunidad que se dio la pareja. El periodista Juan Etchegoyen, en su programa reveló los pormenores de la vuelta al amor.

Etchegoyen contó que la reconciliación fue impulsada por un gesto de Pepa, quien le pagó un vuelo en business a la conductora para que se encontraran. El periodista reveló que el polista le hizo una promesa clave a Pampita, lo que la motivó a viajar sin dudar.

“Lo que me dicen a mí es que hubo una charla entre la pareja donde Martín Pepa le dijo algo así como ‘he tomado la decisión de tratar por todos los medios de estar físicamente más tiempo con vos’ y eso a Carolina le gustó porque fue lo que los llevó a la ruptura”, afirmó.

