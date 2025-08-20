Lola Berthet, en la previa a la votación: "Les pido a los diputados y diputadas que tengan dignidad"

"Un acompañante terapeutico cobra $ 3.000 la hora. Una persona con discapacidad que trabaja en un taller inclusivo cuatro horas por día cobra $ 28.000 al mes, o sea, es denigrante", señaló.

"Realmente tocamos fondo y es un sector muy vulnerable así que les pido a los diputados y diputadas que están en estos momentos en sesión: dignidad. Nosotros estamos con mucha esperanza de que esto va a salir, así que mucha dignidad tienen que tener", pidió Lola Berthet, quien ya participó en otras marchas frente al Congreso para pedir por la Ley de Emergencia en Discapacidad.

En su caso personal, la intérprete reveló que tuvo que hacer modificaciones que no tienen que ver con las necesidades de su hijo sino con la coyuntura.

"Tuve que hacer un acuerdo con su maestra integradora, que es maravillosa y no la quise perder, de que vaya tres veces por semana en vez de cinco. Yo soy actriz y tengo trabajo cada tanto. Entonces, por lo que cobra, va tres veces y no cinco", reveló.