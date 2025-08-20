Viral: la indignante reacción de la China Suárez en el video donde Mauro Icardi "cabecea" a un fan

El contexto exacto de las imágenes aún no se conoce: no está claro qué desencadenó la reacción de Icardi ni si hubo algún intercambio previo con el fanático. Lo que sí es evidente es que, mientras los seguidores del club turco observaban con asombro, la pareja del delantero no solo no intentó mediar, sino que pareció potenciar la situación con su actitud, dejando ver un apoyo sin matices a la reacción de Icardi, y retirándose inmediatamente con sus hijos, como queriendo cerrar el episodio de forma rápida, pero sin disimular cierta tensión contenida.