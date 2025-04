Del Moro explotó en Gran Hermano y enfrentó a una participante: "Díganmelo en la cara"

Visiblemente molesto, Santiago interrumpió la transmisión y pidió pasar al frente: “¡Pará, pará, pará! Quiero entrar. ¿Quién dijo ‘me dejó para lo último’? ¿Martina? A mí me dan los sobres. Me da lo mismo el orden. Nadie es tan importante como para que lo hagan a propósito”.

Una vez conectado con los participantes, el conductor encaró directamente a Martina, con un tono firme pero sin perder el respeto. “Si tienen algo que decirme, me lo dicen en la cara. Lo escuché, Martu. Dijiste que era a propósito. No es así. Los sobres me los entrega la escribana. Esto es un juego”, remarcó.

Martina intentó disculparse al instante: “Es la ansiedad. Perdón”. Pero no pudo evitar quebrarse en llanto. Del Moro, sin perder el temple, intentó calmarla: “No quiero que vean fantasmas. Sos una chica educada, no te pongas mal”.

Finalmente, Martina quedó en placa junto a Lourdes, Juan Pablo, Luchi, Sandra, Claudio y Katia. Y aunque Del Moro cerró el cruce con palabras tranquilizadoras, el episodio dejó claro que, aún desde la conducción, la tensión del reality puede pasar cualquier límite.