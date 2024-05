Durísimas declaraciones de Delfina Gerez Bosco contra su ex Tony Coggi

Luego, profundizó: “Antes de contarte qué es lo que me dijo a mí Delfina, te voy a contar qué es lo que me dijeron a mí desde el círculo íntimo de ella sobre las declaraciones de su ex. A mí lo que me cuentan es que a Delfina no le gustó nada que Coggi salga a dar declaraciones en este contexto”.

Qué dijo Delfina Gerez Bosco sobre su ex Tony Coggi

Al mismo tiempo, destacó: “A ella le impactó muchísimo que Tony se refiera a su nueva relación cuando ellos terminaron su vínculo hace rato. A Delfina le sorprendió incluso que él se exponga a esto”. Tras esto, procedió a leer las respuestas que le dio Delfina, quien además le permitió mostrar.

“Me parece que respondió muy pasional y lo que sintió fue genuino y está perfecto pero a mí me pasó rapidísimo. Este fin de semana se juntaron todos a comer pero yo no fui porque estaba con visitas familiares. Fue impactante escucharlo y creo que le molestó que no le haya contado pero repito, el tiempo cura todo y quizás que uno no está acostumbrado a que se hable de uno”, detalló Delfina en su mensaje a Juan Etchegoyen.

Después, cerró: “Si no lo sabes manejar reaccionas así y yo lo que priorizo es todo lo que nos pasó en el reality y el grupo que armamos, hay que estar más calmado. La gente se enoja y se desenoja todo el tiempo”.