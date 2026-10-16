Nuevo día para MasterChef: por qué sale hoy viernes y quiénes participan
Telefe apuesta al reality culinario para el cierre de la semana, con una propuesta diferente. Todos los detalles del nuevo programa.
La competencia gastronómica infantil más popular de la televisión argentina vuelve a encender sus hornallas. Desde este viernes a las 21:30, la tercera temporada de MasterChef Junior llega con episodios estreno emitidos en simultáneo por la pantalla de Telefe y la plataforma de streaming HBO Max.
Con la conducción de Vero Lozano, esta edición reunirá a 14 niños y niñas de distintos puntos del país, quienes deberán desplegar su talento, creatividad y destreza culinaria frente a desafíos diseñados para poner a prueba su pasión por la cocina.
De esta manera, el certamen regresa este viernes con una propuesta renovada que busca celebrar la creatividad y el aprendizaje de los más chicos en la cocina. El clásico MasterChef Celebrity no suele tener pantalla los días viernes, por lo que se trata de toda una novedad de la programación del canal de las pelotas.
Quiénes participan de MasterChef Junior
Las preparaciones de las jóvenes promesas estarán bajo la mirada atenta de un jurado integrado por tres figuras del espectáculo y la gastronomía:
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Germán Martitegui: Referente del ciclo y de la alta cocina argentina.
Maru Botana: La reconocida pastelera se suma al estrado para aportar su calidez y vasta trayectoria.
Ian Lucas: El popular creador de contenido e influencer completa el trinomio evaluador para conectar con las nuevas audiencias.
Cómo ver en vivo MasterChef Junior
Fruto de un acuerdo estratégico de distribución, la propuesta contará con una amplia presencia en televisión abierta, cable y plataformas digitales:
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Estrenos: En simultáneo por Telefe y HBO Max (donde además quedarán albergados todos los capítulos completos).
Repeticiones en cable: Se emitirán al día siguiente por la señal TNT, mientras que a la semana posterior llegarán a la pantalla de Discovery Home & Health (H&H) con maratones especiales.
Universo digital: La señal Streams Telefe ofrecerá todos los viernes desde las 21:00 un espacio de reacción en vivo (React) conducido por Juli Castro y Mernuel.
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