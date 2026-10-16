A qué hora arranca una nueva edición de MasterChef Junior en Telefe
Mientras la versión "famosos" brilla durante las noches del canal de las pelotas, MasterChef Junior vuelve tras 10 años sin emitirse.
La cocina más famosa del mundo vuelve a abrir sus puertas para los más chicos. Este viernes 16 de octubre, a las 21:30, Telefe estrena la tercera edición de MasterChef Junior, un formato que promete adueñarse de la audiencia familiar del fin de semana.
El ciclo también estará disponible de manera simultánea en la plataforma de streaming Max.
En esta nueva entrega, un grupo de entre 8 y 13 años demostrará su talento, técnica y creatividad culinaria a través de desafíos semanales.
MasterChef Junior: renovación en la conducción y un jurado de lujo
Una de las principales novedades de este regreso es la llegada de Verónica Lozano como conductora al frente del ciclo.
Por el lado del estrado examinador, el jurado combina la trayectoria gastronómica con nuevas figuras del entretenimiento:
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Germán Martitegui: Aporta la mirada técnica, exigente y detallista que caracteriza al formato.
Maru Botana: Aporta calidez y amplia trayectoria en la cocina televisiva.
Ian Lucas: El creador de contenido y exparticipante se suma como la gran sorpresa de la mesa examinadora.
La apuesta de Telefe
Con este lanzamiento, la señal busca consolidar su liderazgo en el horario central reuniendo a las familias frente a la pantalla con un show lleno de empatía, competencia saludable y pasión por la cocina.
A qué hora y cómo ver la primera gala de MasterChef Junior
La primera emisión de MasterChef Junior se podrá ver desde las 21:30 de este viernes 16 de octubre, por la pantalla de Telefe. El programa conducido por Vero Lozano también estará disponible a través de distintas plataformas para quienes prefieran seguir la competencia por internet.
Las opciones para ver el reality en vivo son Telefe, Telecentro Play, DirecTV Go y Flow. Además, se podrá seguir por streaming a través del canal de YouTube de Telefe.
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