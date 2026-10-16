A qué hora arranca una nueva edición de MasterChef Junior en Telefe

Germán Martitegui: Aporta la mirada técnica, exigente y detallista que caracteriza al formato.

Maru Botana: Aporta calidez y amplia trayectoria en la cocina televisiva.

Ian Lucas: El creador de contenido y exparticipante se suma como la gran sorpresa de la mesa examinadora.

La apuesta de Telefe

Con este lanzamiento, la señal busca consolidar su liderazgo en el horario central reuniendo a las familias frente a la pantalla con un show lleno de empatía, competencia saludable y pasión por la cocina.

A qué hora y cómo ver la primera gala de MasterChef Junior

La primera emisión de MasterChef Junior se podrá ver desde las 21:30 de este viernes 16 de octubre, por la pantalla de Telefe. El programa conducido por Vero Lozano también estará disponible a través de distintas plataformas para quienes prefieran seguir la competencia por internet.

Las opciones para ver el reality en vivo son Telefe, Telecentro Play, DirecTV Go y Flow. Además, se podrá seguir por streaming a través del canal de YouTube de Telefe.