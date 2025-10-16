Denuncian al streamer Emiliano Coroniti por una agresión en un boliche de Miami
Martín Chavarría lo acusó de haberle provocado fracturas faciales durante una pelea en North Miami Beach. El caso está bajo investigación judicial en Estados Unidos y requirió intervención policial.
Este miércoles en LAM hablaron de la fuerte denuncia contra el streamer, Emi Coroniti, a lo que Ángel de Brito habló de lo sucedido y expreso: "Jueves a la noche hubo un episodio policial en Miami, que involucra a un argentino, esto fue en un boliche, en una mesa, sentados, uno va al baño, un desconocido, se cruza con este famoso, hay una discusión, hay dos versiones distintas de lo que pasó. En ese intercambio, como en todo terminan a las piñas, intervención policial, denuncia judicial, estamos hablando de Emiliano Corti el streamer, lo conocen mucho por el mundo de fútbol, estuvo con nosotros también en Bondi, en su momento en el programa que hacía Beto Casella y su denunciante se llama Martín Chavarría".
En diálogo con Santiago, el cronista de LAM, Chavarría dio detalles del violento episodio: “Fui a un nightclub en North Miami Beach a celebrar el cumpleaños de un amigo. Éramos cuatro personas. En un momento, mientras iba al baño, paso cerca de una mesa donde estaba Emiliano y tuvimos un intercambio de palabras. Reconozco que hice un comentario que no les gustó, algo como que estaban colgados de Messi”, relató.
Según su testimonio, la situación escaló rápidamente: “Me volví a mi mesa, estaba tranquilo. Cuando ellos se estaban yendo, se me acercaron por un costado y Emiliano me pegó un golpe directo en el ojo derecho. Me provocó una fractura facial en la parte superior e inferior. Tengo siete puntos internos y mañana tengo turno con un especialista para definir la fecha de la cirugía”, contó, con visible hinchazón en el rostro.
Ante la pregunta sobre si estaba seguro de que el agresor fue Coroniti, respondió sin dudar: “Sí, estoy seguro. Lo vi, me habló antes de golpearme. No me lo esperaba para nada. Fue directo al golpe. Yo no lo agredí físicamente ni verbalmente de forma grave. Nunca hubo una pelea previa ni empujones. Fue un comentario aislado”.
En el lugar también se encontraban otras personas reconocidas, según detalló Chavarría: “Reconocí a Pablo Carrozza y a Edgardo Cascardo, que estaba con ellos. No intentaron calmarlo. Al contrario, se metieron para generar más conflicto. Cuando me pegaron, hubo empujones, la gente se alteró, intervino la seguridad del lugar y ahí terminó todo. Me sacaron ensangrentado y en ambulancia fui directo al hospital. Después, desde el auto, pasaron por delante mío y me tocaron bocina como si nada”.
Respecto a las acciones legales, explicó: “Hice la denuncia formal en el momento. Di todos los nombres, la policía tomó nota y me entregaron el reporte completo. Me dijeron que los tres quedaron anotados como agresores, pero que Emiliano figura como el principal responsable. Como sé que está de paso por Estados Unidos, me explicaron que si no salió aún del país, podría haber un pedido de captura. Pero si ya regresó a Argentina, dependerá de si se activa una orden internacional”.
Chavarría cerró con una reflexión sobre la gravedad del hecho: “Acá no es como en Argentina. Una agresión así, con fractura y puntos, es algo serio y puede tener consecuencias judiciales graves. La investigación está en curso y espero que se haga justicia”.
