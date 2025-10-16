Denuncian al streamer Emiliano Coroniti por una agresión en un boliche de Miami

Respecto a las acciones legales, explicó: “Hice la denuncia formal en el momento. Di todos los nombres, la policía tomó nota y me entregaron el reporte completo. Me dijeron que los tres quedaron anotados como agresores, pero que Emiliano figura como el principal responsable. Como sé que está de paso por Estados Unidos, me explicaron que si no salió aún del país, podría haber un pedido de captura. Pero si ya regresó a Argentina, dependerá de si se activa una orden internacional”.

Chavarría cerró con una reflexión sobre la gravedad del hecho: “Acá no es como en Argentina. Una agresión así, con fractura y puntos, es algo serio y puede tener consecuencias judiciales graves. La investigación está en curso y espero que se haga justicia”.