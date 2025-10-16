Carmen Barbieri destrozó a Mario Pergolini por su reacción a una confesión de Fede Bal: "Humor maltratador"

barbieri pergolini

Barbieri dejó en claro su desaprobación por la performance del conductor: "Lo vi el programa, me gustó mucho, aunque lo único que no me gustó fue él".

De esta manera, Carmen Barbieri se sumó a las críticas ya expresadas por otros periodistas del medio respecto a Otro Día Perdido.

Laura Ubfal había previamente resaltado que le "aburren" las entrevistas de Pergolini, ya que considera que no indaga sobre aspectos nuevos o situaciones poco conocidas de la vida de sus invitados. Por su parte, Chiche Gelblung también lanzó una crítica letal, sosteniendo que "ese programa no es el fuerte de Pergolini, es un programa más. Lo hacía mejor Wainraich".