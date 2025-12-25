Los famosos celebraron Nochebuena y Navidad en familia: las fotos y los detalles

La superación personal también fue protagonista en la mesa de Thiago Medina. El ex Gran Hermano celebró junto a su expareja, Daniela Celis, y sus gemelas, en un clima de profundo agradecimiento. Para Thiago, esta fecha tuvo un significado especial tras haber sobrevivido a un grave accidente de moto en septiembre pasado que puso su vida en peligro. En una sintonía similar de alegría familiar, La Joaqui estrenó su nueva casona rodeada de naturaleza, festejando junto a sus hijas, Shaina y Eva, en un entorno lleno de paz.