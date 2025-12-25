Los famosos celebraron Nochebuena y Navidad en familia: las fotos y los detalles
Desde Marcelo Tinelli hasta Oriana Sabatini y Paulo Dybala así como María Becerra compartieron su noche especial en redes sociales.
La llegada de la Nochebuena y la Navidad volvió a transformar las redes sociales en un gran álbum de fotos familiar, donde las celebridades argentinas abrieron las puertas de su intimidad para compartir sus viajes, sus alegrías y, en muchos casos, sus momentos de mayor resiliencia. Desde destinos exóticos con auroras boreales hasta mesas tradicionales en Buenos Aires, cada famoso eligió una manera particular de brindar por este cierre de año.
En el plano local, Marcelo Tinelli optó por la serenidad del Tigre. El conductor disfrutó de una velada relajada y puramente familiar junto a sus hijas mayores, Candelaria y Micaela. Por otro lado, la complicidad entre hermanas se trasladó a Uruguay; allí, Zaira Nara se instaló en la residencia de Wanda Nara para festejar junto a sus hijos, Viggo y Malaika, regalando postales de un festejo rodeado de afecto y descanso.
Historias que conmueven: milagros y nuevos comienzos
Sin dudas, las celebraciones más emotivas estuvieron marcadas por la llegada de nuevos integrantes y la superación de momentos difíciles. Rocío Marengo protagonizó una de las historias más tiernas al recibir el mejor regalo navideño posible: su hijo, Isidro Fort, recibió el alta de neonatología justo el mismo día de Navidad, permitiéndoles celebrar juntos en casa. De igual manera, Alejandra Maglietti compartió con sus seguidores la inmensa felicidad de vivir sus primeras fiestas junto a su hijo Manuel.
La superación personal también fue protagonista en la mesa de Thiago Medina. El ex Gran Hermano celebró junto a su expareja, Daniela Celis, y sus gemelas, en un clima de profundo agradecimiento. Para Thiago, esta fecha tuvo un significado especial tras haber sobrevivido a un grave accidente de moto en septiembre pasado que puso su vida en peligro. En una sintonía similar de alegría familiar, La Joaqui estrenó su nueva casona rodeada de naturaleza, festejando junto a sus hijas, Shaina y Eva, en un entorno lleno de paz.
Destinos internacionales y cierres de etapa
Mientras algunos preferían el calor del hogar, otros buscaron paisajes de película. María Becerra y J Rei se alejaron de todo para recibir la Nochebuena en Finlandia. La pareja de artistas compartió imágenes impactantes rodeados de nieve y auroras boreales, desafiando temperaturas extremas en un escenario de ensueño. En tanto, la familia Sabatini-Fulop vivió una Navidad diferente: Catherine Fulop y Ova brindaron con su hija Tiziana, mientras que Oriana Sabatini, en la dulce espera de su primer hijo, pasó la fecha en compañía de su marido, Paulo Dybala.
Finalmente, el ámbito mediático también dejó espacio para la nostalgia y la proyección. Yanina Latorre celebró en su casa de Buenos Aires junto a Diego Latorre y sus hijos, Lola y Dieguito, en una noche marcada por la emoción de su reciente despedida de LAM tras una década de éxito. En Salta, Lucía Maidana vivió un hito personal al presentar oficialmente en la mesa familiar a su novia, la cantante Olivia Wald, cerrando así una jornada donde el amor y la unión fueron, definitivamente, los grandes invitados de honor.
