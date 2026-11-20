"No yo no echo para atrás nada porque acá no se propuso nada. Esta no fue una reunión para llegar a un acuerdo. Fue un acercamiento de dos personas", aclaró.

Para explicar por qué no correspondía hablar de negociaciones, recurrió a una comparación con humor: "No somos bilaterales países, no somos presidentes con bilaterales y acuerdos. Somos personas, somos seres humanos que han tenido una vida en común".

La humorista también hizo hincapié en que, aunque la relación sentimental terminó hace tiempo, el vínculo humano permanece. "Si bien no estoy en pareja hace ya 4 años, con Norberto estamos separados hace 4 años, obviamente como seres humanos siempre está bueno preocuparse por el otro", sostuvo.

Fátima Flórez contó cómo sigue la salud de Norberto Marcos

Otro de los temas sobre los que habló la artista fue la situación médica de su expareja, quien debió ser internado por una neumonía, producto de una infección respiratoria.

Al ser consultada sobre su evolución, Fátima aseguró que sigue de cerca cada novedad y que mantiene comunicación directa con el equipo médico que lo atiende.

"Yo estoy en constante contacto con los médicos que lo cuidan y por supuesto llevo el parte médico, lo tengo de primera mano", explicó. También detalló que conversa "tres veces por día" con Silvina Serra, la médica a cargo de su atención, a quien elogió como "una excelente profesional".

En cuanto a las versiones que indicaban que Norberto no habría querido recibirla en el hospital, Flórez prefirió no profundizar: "Se han dicho tantas cosas...".

De todos modos, explicó que decidió no presentarse en el centro médico porque consideró que demasiadas visitas podían resultar invasivas. En ese sentido, señaló que "mucha visita es como una invasión" y pidió que se respete el proceso de recuperación.

Además, dejó en claro que su ausencia no significa desinterés por lo que sucede con su expareja: "Eso no quita que sí me importe y sí siga de cerca los diagnósticos y los partes médicos".

Por último, recordó que durante el encuentro en la casa de Jacobo pudo verlo bien y remarcó que conoce de cerca las dificultades que atravesó con su salud a lo largo de los años. "Hemos estado ahí poniéndole el pecho, poniéndole garra, poniéndole oraciones, y se ha salido adelante de situaciones muy difíciles. Por eso yo siempre lo que quiero es llevar paz, porque hay familias, hay seres queridos que sufren", concluyó.