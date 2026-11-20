La invitación se produjo pocos días después de que Marta Fort comunicara, el miércoles 18 de noviembre, que había terminado su noviazgo con el joven uruguayo. Al dar a conocer la noticia, la influencer había compartido una reflexión sobre las dificultades que puede implicar estar a su lado debido a su exposición pública.

“Mi vida y exposición es mucha información para inseguros”, había expresado al confirmar el final de la relación.

Marta Fort explicó los motivos de su separación de Juan Manuel Ramírez y aclaró qué pasó entre ellos

El final de la relación entre Marta Fort y Juan Manuel Ramírez, luego de cinco meses de noviazgo, quedó envuelto en un intercambio de declaraciones públicas. Mientras la hija de Ricardo Fort expuso su versión de los hechos, su expareja también salió a responder y negó que las diferencias económicas hayan sido determinantes en la ruptura.

En declaraciones que se conocieron a través de Puro Show, el joven uruguayo rechazó que se hubiera sentido incómodo por la situación económica de la influencer. “Yo jamás en mi vida le dije que me sentía inseguro que ella tuviera más plata”, aseguró.

Además, Ramírez recordó una discusión que tuvieron cuando Marta le pidió que manifestara sus sentimientos. Según relató, esa situación generó un conflicto entre ambos. “No me gusta que me presiones a decirte ‘te amo’ cuando capaz que todavía no lo siento”, explicó sobre aquella conversación.

Del otro lado, Marta también se refirió a la ruptura durante su participación en Cortá por Lozano. Allí cuestionó la manera en la que su expareja manejó la situación y expresó su malestar por la exposición mediática que tuvo el conflicto. “Es alguien que está hablando más con los medios que conmigo”, manifestó.

La influencer también contó que había intentado encontrar una solución a los problemas de pareja, aunque consideró que no hubo predisposición de Ramírez para intentar recomponer la relación.

El descargo de Marta Fort después de las versiones sobre su vida privada

Este viernes 20 de noviembre, Marta volvió a expresarse públicamente mediante un comunicado. En esa publicación, decidió responder a los comentarios sobre sus hábitos personales y rechazó las versiones que circularon al respecto.

“No soy alcohólica, no tomo de lunes a lunes, no tomo casi nunca”, aclaró. También hizo una autocrítica por haber llevado aspectos de su intimidad al plano público y aprovechó para pedirle disculpas a su expareja.

En el mismo mensaje, la hija de Ricardo Fort terminó de dar su explicación sobre el desgaste de la relación y señaló cuáles habrían sido los factores que influyeron en la decisión de separarse.

“Quizás nos mató la distancia y la poca comunicación, más la incertidumbre de cómo manejarla a futuro. Pero no hubo cuernos, no hay malos en esta historia”, expresó. De esta manera, Marta buscó poner en contexto el final del noviazgo y dejar en claro que, según su versión, la ruptura estuvo relacionada con las dificultades para sostener el vínculo y no con una infidelidad.