Por el momento, Maypi Delgado ha optado por el resguardo íntimo junto a sus afectos más cercanos para acompañar a su hija en este duro golpe. La noticia rápidamente generó muestras de apoyo y solidaridad hacia la modelo por parte de seguidores y colegas del medio.

El posteo de Maypi Delgado tras la muerte de su expareja y padre de su hija

La ex Gran Hermano decidió referirse a su dolorosa pérdida en redes sociales. Mediante una historia en su cuenta de Instagram, Maypi Delgado rompió el silencio para compartir su tristeza. "Me voy a mantener sin contestar como lo hice desde el martes. Sepan entender y, por favor, les voy a pedir que tengan mucho respeto", señaló al inicio de su descargo.

No obstante, el pasaje más conmovedor del mensaje estuvo dedicado a su pequeña hija y al complejo duelo que atraviesan tras el fallecimiento de Matías Ricciardelli. "India necesita una mamá fuerte hoy más que nunca", sostuvo la modelo.

Para concluir su texto, apeló a la empatía de quienes están pendientes de la situación con una súplica directa: "Cuiden a toda la familia en general", frase que acompañó con emojis de manos en señal de oración y un corazón partido.