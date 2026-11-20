Tragedia en la vida de una ex Gran Hermano: murió su expareja y padre de su hija
Se trata de Maypi Delgado, participante de Gran Hermano 2015, la octava edición del reality que -en aquel momento- se emitía por América.
María Paz "Maypi" Delgado atraviesa horas de enorme tristeza y conmoción. En las últimas horas trascendió la noticia del fallecimiento de Matías Ricciardelli, quien fuera su pareja y es el padre de India, la hija que tienen en común. El deceso ocurrió el pasado martes, según trascendió en el ámbito del espectáculo, sumiendo a la exconcursante de Gran Hermano 2015 y a todo su entorno cercano en un profundo duelo.
La primicia fue compartida por la periodista Marcia "Pochi" Frisciotti a través de su popular cuenta de Instagram, Gossipeame. Ante las reiteradas consultas de sus seguidores, la panelista decidió confirmar la información mediante una historia en la red social, la cual ilustró con una imagen de la expareja junto a un mensaje de cautela y acompañamiento.
"Ya que me consultaron varias de ustedes, paso por acá a contar que Matías Ricciardelli, el ex de Maypi Delgado y padre de su hija, falleció el martes", escribió la comunicadora, solicitando explícitamente discreción y respeto por la privacidad de la familia en este difícil trance.
En esa misma publicación, la comunicadora subrayó la sensibilidad que atraviesa el círculo íntimo de Ricciardelli e hizo hincapié en la necesidad de resguardar su espacio: "Obviamente, siempre se va a respetar la privacidad de su familia en un momento tan doloroso".
Hasta ahora, no se han dado a conocer de manera pública los motivos del deceso ni precisiones adicionales, si bien Pochi aclaró en un posteo posterior que "su muerte se produjo en circunstancias profundamente dolorosas y delicadas". Asimismo, el entorno familiar todavía no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto.
Por el momento, Maypi Delgado ha optado por el resguardo íntimo junto a sus afectos más cercanos para acompañar a su hija en este duro golpe. La noticia rápidamente generó muestras de apoyo y solidaridad hacia la modelo por parte de seguidores y colegas del medio.
El posteo de Maypi Delgado tras la muerte de su expareja y padre de su hija
La ex Gran Hermano decidió referirse a su dolorosa pérdida en redes sociales. Mediante una historia en su cuenta de Instagram, Maypi Delgado rompió el silencio para compartir su tristeza. "Me voy a mantener sin contestar como lo hice desde el martes. Sepan entender y, por favor, les voy a pedir que tengan mucho respeto", señaló al inicio de su descargo.
No obstante, el pasaje más conmovedor del mensaje estuvo dedicado a su pequeña hija y al complejo duelo que atraviesan tras el fallecimiento de Matías Ricciardelli. "India necesita una mamá fuerte hoy más que nunca", sostuvo la modelo.
Para concluir su texto, apeló a la empatía de quienes están pendientes de la situación con una súplica directa: "Cuiden a toda la familia en general", frase que acompañó con emojis de manos en señal de oración y un corazón partido.
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