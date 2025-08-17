Día de la Niñez: así lo celebraron los famosos en las redes sociales
Mery del Cerro, Zaira Nara, Yanina Latorre y más compartieron imágenes enternecedoras con sus hijos para celebrar el Día del Niño.
El Día del Niño se ha convertido en una fecha clave para las celebridades, quienes aprovechan sus redes sociales para compartir conmovedores homenajes a sus hijos y revivir recuerdos de su propia infancia. Lejos de las cámaras, figuras del espectáculo como Mery del Cerro, Zaira Nara, Yanina Latorre y Evangelina Anderson mostraron un lado más íntimo y personal, revelando la importancia que le dan a la familia. Las publicaciones variaron desde tiernas fotos de sus hijos hasta nostálgicas postales de su niñez, generando una gran interacción con sus seguidores.
Estas celebraciones virtuales no solo sirvieron para mostrar el crecimiento de los más pequeños de la casa, sino también para reafirmar el rol de padres presentes y orgullosos. Zaira Nara y Mery del Cerro enternecieron a todos con imágenes de sus hijos disfrutando de su infancia, mientras que Yanina Latorre y Evangelina Anderson compartieron postales familiares que reflejan el amor incondicional que las une a sus retoños. De esta manera, los famosos celebraron esta fecha tan significativa, mostrando una faceta menos mediática y más humana.
Las publicaciones de los famosos por el Día del Niño
Evangelina Anderson:
A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo y ex esposa de Martín Demichelis compartió una publicación con sus tres hijos a la que le adjuntó una tierna carta.
"Le pido al cielo me permita verlos convertidos en un grandes seres humanos, con humildad, con valor, dignidad y con mucho amor para ofrecer a los demás. Que tengan claro que el dinero no es todo, que todos somos lo mismo, que algunos ricos en dinero y otros más de ilusión, pero al final del camino de la misma condición. Que van a llegar tan lejos como ustedes se lo propongan. Acuérdense de no separarse del camino. Si sienten que no avanzaron, no se detengan, recuerden que todo tiene solución, sólo tenen que buscar la respuesta en el fondo de su corazón. Luchen contra todo y alcancen sus metas, no se desesperen si tarda en llegar, todo llega si luchan por eso, solo hagan lo correcto y se les cumplirá. Emprendan su vuelo, no tengan miedo de caer, porque ahí siempre y aunque no esté presente y no puedan verme, los voy a ver y proteger, esperando para darles mi mano. Feliz día".
Zaira Nara:
Durante su viaje para esquiar, la modelo compartió algunas postales de sus hijos y agradeció poder compartir tiempo especial con ellos.
Yanina Latorre:
En sus historias de Instagram, la periodista compartió una foto con sus hijos y escribió: "Feliz día a mis niños eternos. Los amo".
Mery del Cerro:
La actriz, en sus historias de Instagram, compartió un video del regalo que le hizo a sus hijas: "Feliz día mis bebitas", escribió.
