Día de la Niñez: así lo celebraron los famosos en las redes sociales

EVA ANDERSON en Instagram: "Le pido al cielo me permita verlos convertidos en un grandes seres humanos, con humildad, con valor, dignidad y con mucho amor para ofrecer a los demás. Que tengan claro que el dinero no es todo, que todos somos lo mismo, que algunos ricos en dinero y otros más de ilusión, pero al final del camino de la misma condición. Que van a llegar tan lejos como ustedes se lo propongan. Acuérdense de no separarse del camino. Si sienten que no avanzaron, no se detengan, recuerden que todo tiene solución, sólo tenen que buscar la respuesta en el fondo de su corazón. Luchen contra todo y alcancen sus metas, no se desesperen si tarda en llegar, todo llega si luchan por eso, solo hagan lo correcto y se les cumplirá. Emprendan su vuelo, no tengan miedo de caer, porque ahí siempre y aunque no esté presente y no puedan verme, los voy a ver y proteger, esperando para darles mi mano Feliz día "

Zaira Nara:

Durante su viaje para esquiar, la modelo compartió algunas postales de sus hijos y agradeció poder compartir tiempo especial con ellos.

image

image

Yanina Latorre:

En sus historias de Instagram, la periodista compartió una foto con sus hijos y escribió: "Feliz día a mis niños eternos. Los amo".

image

Mery del Cerro:

La actriz, en sus historias de Instagram, compartió un video del regalo que le hizo a sus hijas: "Feliz día mis bebitas", escribió.