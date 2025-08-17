Día de la Niñez: se desplomaron las ventas y el consumo promedio perdió 21,1% real
"El resultado global confirma que la fecha no alcanzó para impulsar de manera significativa el consumo", informaron desde la CAME.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que las ventas minoristas por el Día del Niño disminuyeron un 0,3% interanual, mientras que el valor del ticket promedio se desplomó un 21,1% en términos reales.
En su relevamiento, la entidad advirtió: "Si bien en algunos casos generó cierto movimiento adicional, en términos generales no logró modificar la tendencia de paralización observada durante lo que va del mes. El resultado global confirma que la fecha no alcanzó para impulsar de manera significativa el consumo, incluso en un contexto de amplias promociones y facilidades de pago”.
Asimismo, informaron que el ticket promedio se ubicó en $33.736, frente a los $31.987 de 2024, sin embargo, descontando la inflación, implicó una caída real del -21,1%.
Si bien, más del 87% de los comercios aplicaron promociones, predominó la compra de regalos más económicos: "Esto muestra que, aun con una amplia oferta de promociones, prevalecieron compras de menor valor. Vale recordar que en el Día del Niño 2024 las ventas ya habían caído un 14,4%", expresaron.
"En algunos casos, la fecha funcionó más como una oportunidad para liquidar productos de baja rotación que como un verdadero motor de nuevas ventas”, afirmaron.
Día del Niño: ventas por rubro
- Calzado y marroquinería
El sector no registró grandes variaciones: las ventas se mantuvieron estancadas, aunque con un crecimiento interanual del 5,3%. El ticket promedio fue de $45.413, con operaciones mayormente financiadas en 3 y 6 cuotas sin interés. Pese al mayor movimiento en corredores comerciales, el incremento no se tradujo en más operaciones.
- Tecnología y accesorios
El rubro mostró un leve crecimiento del 0,4% interanual, con un ticket promedio de $43.675. Las ventas se concentraron en opciones más económicas y con financiamiento en cuotas. El feriado previo y la apertura de importaciones incidieron en la dinámica del sector.
- Indumentaria y accesorios
Registró un crecimiento interanual del 3%, con un ticket promedio de $37.697. Sin embargo, las ventas fueron dispares: en algunos casos resultaron bajas, en otros superaron las expectativas, aunque con márgenes reducidos. La mayoría de las operaciones se concretó con tarjeta de crédito, lo que sostuvo el nivel de ventas.
- Jugueterías
El rubro clave de la fecha mostró un aumento interanual del 1%, con un ticket promedio de $35.429. Los comerciantes advirtieron que el cambio de fecha, al coincidir con un feriado, afectó el movimiento. Las promociones y descuentos ayudaron a liquidar stock, pero el consumo se mantuvo limitado por la pérdida del poder adquisitivo.
- Librerías
En este sector, el ticket promedio fue de $27.194, con una caída interanual del 14,5%. Las ventas se sostuvieron principalmente con tarjetas de crédito, aunque la falta de financiamiento más amplio y la preferencia por libros de menor valor afectaron la rentabilidad. Comerciantes del AMBA destacaron que la Feria del Libro Infantil y Juvenil funcionó como un espacio para liquidar stock rezagado.
En conclusión, el Día del Niño 2025 no logró revertir la debilidad del consumo, las ventas se mantuvieron en niveles bajos y el ticket promedio reflejó un fuerte retroceso real, incluso frente a un escenario de amplias promociones y facilidades de pago.
