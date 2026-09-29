Día de Mafalda: por qué se celebra el clásico de Quino hoy

La vigencia ininterrumpida de Mafalda radica en el talento de su autor para formular, desde la voz de una pequeña, interrogantes profundos sobre la desigualdad, la burocracia, la guerra, la familia y el futuro. Esa mirada combinada con un humor reflexivo le permite continuar captando la atención de nuevos lectores a nivel global, e incluso reconvertirse en la era digital mediante el uso de inteligencia artificial para la difusión de mensajes reflexivos.