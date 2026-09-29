Día de Mafalda: por qué se celebra el clásico de Quino hoy
El 29 de septiembre de 1964 se estrenó el primer episodio de Mafalda, una historia que a día de hoy sigue vigente. Los detalles.
Cada 29 de septiembre la cultura argentina rinde homenaje a uno de sus personajes más entrañables con la celebración del Día de Mafalda, fecha que evoca el debut de la legendaria historieta concebida por Quino en 1964. A más de seis décadas de su primera aparición, esta icónica niña se mantiene plenamente vigente como un reflejo crítico, irónico y lúcido de la sociedad.
La creación de Quino se caracterizó desde sus inicios por su aguda capacidad para cuestionar la realidad a través de la mirada de una infancia tan sensible como mordaz. Con un discurso atravesado por inquietudes sobre la paz mundial, el escenario político, la educación y las contradicciones del día a día, la tira logró trascender generaciones hasta consolidarse como un pilar fundamental del patrimonio cultural del país.
En el marco de este nuevo aniversario, el universo de la historieta suma una novedosa forma de interacción con el público gracias al lanzamiento de "Mafalda Inmersiva". Esta exhibición combina recursos tecnológicos contemporáneos, arte y memoria para ofrecer un recorrido renovado por el mundo del emblemático personaje.
La experiencia abrirá sus puertas a partir del 1 de octubre en las instalaciones del Centro Cultural Recoleta, predio ubicado en la calle Junín 1930 de la Ciudad de Buenos Aires. El trayecto contempla una duración estimada de 60 minutos distribuidos a lo largo de 13 salas temáticas, las cuales cuentan con proyecciones en formato 360°, sistemas de sonido envolvente, figuras escultóricas, pantallas de carácter interactivo y diversos escenarios inspirados en la obra.
La vigencia ininterrumpida de Mafalda radica en el talento de su autor para formular, desde la voz de una pequeña, interrogantes profundos sobre la desigualdad, la burocracia, la guerra, la familia y el futuro. Esa mirada combinada con un humor reflexivo le permite continuar captando la atención de nuevos lectores a nivel global, e incluso reconvertirse en la era digital mediante el uso de inteligencia artificial para la difusión de mensajes reflexivos.
A varias décadas de su estreno en los medios impresos, la figura creada por Quino demuestra que no pertenece al pasado, sino que se reinventa de manera constante. De esta forma, la conmemoración de su día invita a reencontrarse con un icono universal que continúa observando el entorno con la misma mezcla de ternura y agudeza de siempre.
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