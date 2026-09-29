El rancho de Nuevo México que Jane Fonda compró en 2000 hoy es un santuario de 900 hectáreas protegidas

El proceso se desarrolló en tres fases de servidumbres de conservación, entre junio de 2010 y octubre de 2018, hasta lograr blindar las 900 hectáreas para evitar que puedan ser vendidas, diezmadas o sobreexplotadas.

La propiedad había sido adquirida en 1941 por Buddy Fogelson, un empresario del petróleo oriundo de Texas que aprovechó la bonanza del "oro líquido" en Estados Unidos para expandir su dominio.

Entonces entró en escena la actriz británica Greer Garson, quien para 1946 ya era un nombre icónico de Hollywood y en 1949 se casó con el empresario petrolero y se instaló en el rancho de Nuevo México a recibir a sus amistades y planificar eventos.

Fogelson murió en 1987, tras lo cual Garson donó parte de las tierras al Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos para formar el Parque Histórico Nacional Pecos.

La actriz británica falleció en 1996 a los 91 años, y en 2000 Jane Fonda tomó la posta de la conservación de las hectáreas que habían quedado afuera de la donación al Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos.