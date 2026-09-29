El rancho de Nuevo México que Jane Fonda compró en 2000 hoy es un santuario de 900 hectáreas protegidas
La legendaria actriz de Hollywood adquirió la propiedad que alguna vez fue de la británica Greer Garson y se propuso cambiar el destino de la tierra.
Que la actriz Jane Fonda es adepta a las causas ambientalistas no es una novedad, pero esta semana trascendió la historia de cómo el rancho que adquirió hace 26 años en Nuevo México, Estados Unidos, se convirtió en un santuario con 900 hectáreas protegidas.
Fonda, de 88 años, es parte de un clan icónico de Hollywood y podría haber aprovechado el éxito en su carrera en el cine y televisión para alejarse del mundanal ruido, pero en vez decidió el activismo contra el cambio climático.
Una muestra de su activismo de larga data es que en 2000 adquirió Forked Lightning Ranch, un rancho que se extiende al pie de las montañas Sangre de Cristo, en Nuevo México, por donde pasa el río Pecos.
La actriz decidió conservar las estructuras históricas, el terreno para la explotación agrícola y el ecosistema, que abarca 6 kilómetros del río Pecos y sirve de hábitat para la flora y fauna.
Jane Fonda vendió el rancho en 2015, en un estado mucho mejor al que lo encontró, tras lo cual comenzó el trabajo de la New Mexico Land Conservancy para convertir toda la propiedad en un sitio protegido.
El proceso se desarrolló en tres fases de servidumbres de conservación, entre junio de 2010 y octubre de 2018, hasta lograr blindar las 900 hectáreas para evitar que puedan ser vendidas, diezmadas o sobreexplotadas.
La propiedad había sido adquirida en 1941 por Buddy Fogelson, un empresario del petróleo oriundo de Texas que aprovechó la bonanza del "oro líquido" en Estados Unidos para expandir su dominio.
Entonces entró en escena la actriz británica Greer Garson, quien para 1946 ya era un nombre icónico de Hollywood y en 1949 se casó con el empresario petrolero y se instaló en el rancho de Nuevo México a recibir a sus amistades y planificar eventos.
Fogelson murió en 1987, tras lo cual Garson donó parte de las tierras al Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos para formar el Parque Histórico Nacional Pecos.
La actriz británica falleció en 1996 a los 91 años, y en 2000 Jane Fonda tomó la posta de la conservación de las hectáreas que habían quedado afuera de la donación al Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario