Diane Keaton: una leyenda de Hollywood y el cine

La actriz falleció a los 79 años dejando un legado que difícilmente sea olvidado por las siguientes generaciones. Sus mejores papeles y sus mejores películas; el amor y los sombreros.
Como ya se informó, la actriz estadounidense Diane Keaton, ganadora de un Oscar por su papel estelar en ‘Annie Hall’, falleció este sábado a los 79 años, en California, según confirmó su familia a medios locales.
La estrella nacida en Los Ángeles en 1946 comenzó su prolífica carrera cinematográfica encarnando papeles en comedias, pero saltó a la fama universal con ‘El Padrino’ (1972) de Francis Ford Coppola, donde encarnó a la esposa de Michael Corleone (Al Pacino); personaje que volvería a interpretar en las siguientes dos partes de la saga escrita por Mario Puzo.
En 1977 alcanzó la cúspide de su carrera artística cuando protagonizó ‘Annie Hall’, de Woody Allen: la cinta recorrió exitosamente el mundo y en Hollywood fue aclamada, ganando Óscars a mejor película, mejor director, mejor guion original y mejor actriz principal para Diane; rol por el cual la actriz también obtuvo un Globo de Oro y un BAFTA.
Le siguieron papeles destacados en películas que alcanzaron fama y prestigio internacionales, como ‘Manhattan’ (1979), también de Woody Allen; ‘Reds’ (1981), de Warren Beatty, y ‘El club de las divorciadas’ (1996), de Hugh Wilson, entre muchos otros títulos que la tuvieron en su reparto como protagonista, manteniéndose activa hasta 2024.
El amor, los hijos y los sombreros de Diane Keaton
Nunca se casó por propia decisión, pero mantuvo romances con directores y actores de su generación, como Woody Allen, Al Pacino y Warren Beatty. Además adoptó a una niña llamada Dexter, en 1996, y a un niño, Duke, en 2001. "La maternidad me cambió para siempre. Es la experiencia más completa que jamás tuve", supo declarar.
En cuanto a su negativa a contraer matrimonio y formar una pareja estable, en una entrevista de 2019 declaraba: "Creo que soy la única de mi generación que ha sido una mujer soltera toda su vida. No creo que hubiera sido una buena idea para mí casarme”.
En ese sentido, confesaba: "Yo sabía que no quería ser esposa de nadie ni madre demasiado joven; de hecho, los amores de mi vida no fueron mis novios sino todos los actores que besé en pantalla, porque con ellos no sentí nervios ni vergüenza, sólo me entregaba a un momento mágico".
Conocida popularmente también por usar sombreros en sus películas y cotidianamente, Keaton consideraba que ofrecen una protección porque ocultan "una multitud de pecados. Fallas, ansiedad, cosas como esa”.
“No me sentiría cómoda con una falda corta o algo corto con mis brazos libres por ahí, y siempre me han gustado los sombreros. Enmarcan una cabeza, pero por supuesto nadie piensa realmente que son tan grandiosos como yo lo creo. Y los sombreros también te protegen del sol… Yo he tenido algunos cánceres de piel".
Además creó su propia y revolucionaria manera de vestirse: además de sombreros apostó por los pantalones, los chalecos y las corbatas, siendo profusamente imitada tanto en el cine como en la vida real.
