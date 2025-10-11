Diane Keaton: una leyenda de Hollywood y el cine

El amor, los hijos y los sombreros de Diane Keaton

Nunca se casó por propia decisión, pero mantuvo romances con directores y actores de su generación, como Woody Allen, Al Pacino y Warren Beatty. Además adoptó a una niña llamada Dexter, en 1996, y a un niño, Duke, en 2001. "La maternidad me cambió para siempre. Es la experiencia más completa que jamás tuve", supo declarar.

En cuanto a su negativa a contraer matrimonio y formar una pareja estable, en una entrevista de 2019 declaraba: "Creo que soy la única de mi generación que ha sido una mujer soltera toda su vida. No creo que hubiera sido una buena idea para mí casarme”.

En ese sentido, confesaba: "Yo sabía que no quería ser esposa de nadie ni madre demasiado joven; de hecho, los amores de mi vida no fueron mis novios sino todos los actores que besé en pantalla, porque con ellos no sentí nervios ni vergüenza, sólo me entregaba a un momento mágico".

diane keaton 3 Diane Keaton.

Conocida popularmente también por usar sombreros en sus películas y cotidianamente, Keaton consideraba que ofrecen una protección porque ocultan "una multitud de pecados. Fallas, ansiedad, cosas como esa”.

“No me sentiría cómoda con una falda corta o algo corto con mis brazos libres por ahí, y siempre me han gustado los sombreros. Enmarcan una cabeza, pero por supuesto nadie piensa realmente que son tan grandiosos como yo lo creo. Y los sombreros también te protegen del sol… Yo he tenido algunos cánceres de piel".

Además creó su propia y revolucionaria manera de vestirse: además de sombreros apostó por los pantalones, los chalecos y las corbatas, siendo profusamente imitada tanto en el cine como en la vida real.