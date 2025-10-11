Milo J agotó su primer Vélez y anunció una segunda fecha: cómo comprar las entradas

Con 18 años, Milo J encarna el espíritu de una generación que encuentra en su música una forma de identidad y pertenencia. Su recorrido artístico, que comenzó en Morón y hoy lo lleva a llenar estadios en toda Latinoamérica y Europa, combina raíz, emoción y una autenticidad que trasciende géneros.

Las entradas para la nueva función del 19 de diciembre se encontrarán disponibles a partir del lunes 13 de octubre a las 16hs a través de www.enigmatickets.com, con todos los medios de pago y el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander American Express a través de Modo.