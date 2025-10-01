¡La querida niñera! Fran Drescher recibió una estrella en el paseo de la fama de Hollywood
Debido a su protagónico en "La Niñera", la actriz Fran Drescher recibió uno de los reconocimientos más importantes de Hollywood. Los detalles.
La aclamada actriz Fran Drescher ha sido honrada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un reconocimiento significativo a su trayectoria. La intérprete, de 68 años, se mostró muy feliz por la distinción, que llega años después de su papel más memorable: el protagónico en la icónica serie La niñera.
A la ceremonia, Drescher asistió acompañada por dos de sus antiguas compañeras de elenco: Nicholle Tom y Madeline Zima, quienes interpretaron a las jóvenes que ella cuidaba en la serie de televisión.
El legado de La Niñera que sigue vigente y un posible regreso
Pese al tiempo transcurrido desde su finalización, el clamor de los fanáticos por el regreso de La niñera sigue vigente, y la actriz no descarta la posibilidad. El programa, que la catapultó a la fama, se mantuvo al aire durante seis temporadas, entre 1993 y 1999.
De hecho, la propia actriz avivó las especulaciones sobre una posible vuelta al compartir en sus redes sociales una reunión reciente que mantuvo con los protagonistas y productores del show. Este encuentro fue interpretado por muchos como un indicio de que la puerta para un regreso está abierta.
El rol sindical de Fran Drescher que marcó la huelga de Hollywood
Además de su reconocido trabajo como actriz, Fran Drescher desempeña un papel crucial en la industria actual como la presidenta de SAG-AFTRA, el sindicato que representa y guía a los actores que trabajan en el medio. Su liderazgo en esta importante organización demuestra su compromiso y relevancia más allá de la pantalla.
De hecho, cuando en 2023 comenzó la huelga de guionistas fue ella quien llamó a los miembros de SAG-AFTRA para unirse al reclamo. Así fue cómo la industria de cine y televisión estuvo paralizada durante más de 50 días en un reclamo histórico para ambos sindicatos.
