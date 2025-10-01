¡La querida niñera! Fran Drescher recibió una estrella en el paseo de la fama de Hollywood

Fran Drescher

De hecho, la propia actriz avivó las especulaciones sobre una posible vuelta al compartir en sus redes sociales una reunión reciente que mantuvo con los protagonistas y productores del show. Este encuentro fue interpretado por muchos como un indicio de que la puerta para un regreso está abierta.

El rol sindical de Fran Drescher que marcó la huelga de Hollywood

Además de su reconocido trabajo como actriz, Fran Drescher desempeña un papel crucial en la industria actual como la presidenta de SAG-AFTRA, el sindicato que representa y guía a los actores que trabajan en el medio. Su liderazgo en esta importante organización demuestra su compromiso y relevancia más allá de la pantalla.

De hecho, cuando en 2023 comenzó la huelga de guionistas fue ella quien llamó a los miembros de SAG-AFTRA para unirse al reclamo. Así fue cómo la industria de cine y televisión estuvo paralizada durante más de 50 días en un reclamo histórico para ambos sindicatos.