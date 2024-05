Diego Brancatelli no tuvo piedad con Santiago Maratea: qué le dijo

"Ser empático no se resuelve dándote plata a vos un porcentaje para que te quedes, Sanatea. No te podemos mostrar nuestra forma de ser solidarios para que vos te quedes un porcentaje de nuestra guita. Hablas de hacer algo productivo cuando te rascas lo que ya sabes 22 horas al día", continuó el periodista de C5N.

Embed - El MENSAJE de BRANCATELLI para SANTI MARATEA: "Tenés que VOLVER A NACER y APRENDER de EMPATÍA"

"Este quiere zanjar la cuestión empática cuando, si vamos a modelos políticos e ideológicos, este es el gobierno menos empático de la historia", agregó el conductor que está reemplazando a Jorge Rial.

Finalmente, Brancatelli sentenció: "Para mí no tienen que poner ni uno ni otro. A este chico que ojalá lo puedan operar, lo tiene que resolver el Estado. 96 mil dólares hay que juntar, ojalá lo consiga. Lo separo, no tiene absolutamente nada que ver. Ahora, a este chanta darle plata para que después se compre una mesa, viaje por el mundo. No. Que se la gane, que labure, que salga 8 horas a laburar".