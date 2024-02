Fuerte cruce entre Diego Brancatelli y Yanina Latorre en redes sociales

Qué dijo Yanina Latorre de Diego Brancatelli

Las palabras de Brancatelli aún son una herida abierta en la vida de los Latorre ya que Puntita hace referencia al momento en el que Diego Latorre le habría sido infiel a Yanina. Es por eso que ella misma también lo acusó de una infidelidad a él: "Y a vos te manda saludos la hermana de Victoria Vanucci… Besos a tu mujer".

Y, a pesar de que, por el momento Diego no continuó con la pelea, Latorre si apuntó contra él en su programa de radio. Aunque recibió una carta de documento, por eso mismo no se explayó más, pero luego explicó que tiene "muchas historias" para hablar de Brancatelli, por lo que pidió que no le "busque la lengua".

Yanina Latorre le respondió a Brancatelli: "es un pobre pibe"



