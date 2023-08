Quién es el conocido periodista que fue tentado para participar en una serie erótica

Se trata de la serie "Previa", que ya grabó varios episodios, y el convocado fue Diego Brancatelli. "Me pareció un montón. No era para mí. Me halaga que me llamen para esta serie", contó.

"Medio en broma pero después en serio, le ofrecí tener una participación porque tiene mucho éxito con la tercera edad. Lamentablemente me dijo que no", recordó la directora, Chaya Miranda.