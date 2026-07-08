"Tu mamá...": la dolorosa razón por la que Andrea del Boca abandonó de urgencia la casa de Gran Hermano

El comunicado en el confesionario de Gran Hermano

Andrea del Boca abandonó Gran Hermano por la salud de su madre

La decisión fue tomada en conjunto con su entorno íntimo. Según se pudo ver en las imágenes de la transmisión oficial, la voz de la casa llamó a la actriz para mantener una charla privada. "Hablé con tu hija, con Anna. Me dijo que tu mamá está teniendo algún problemita de salud", le informó el Big, pidiéndole que se mantuviera tranquila y aclarando que no se trataba de un cuadro de extrema gravedad.