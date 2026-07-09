Gran Hermano: quiénes son los nominados de la semana 20

Matías Hanssen

Juan Carlos López

Luana Fernández

Alejandra Majluf

Manuel Ibero

Mariela Prieto

Sol Abraham

Yisela “Yipio” Pintos

Emanuel Di Gioia

El voto del público es totalmente negativo. Los televidentes ya pueden elegir quién quieren que abandone el certamen enviando la palabra GH al 9009, ingresando a la plataforma GHGlobal o escaneando el código QR que aparece en la pantalla de Telefe.

Todos los votos de la gala de nominación

El detalle de a quién dirigió sus votos cada jugador durante la jornada: