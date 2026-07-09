MinutoUno

Gran Hermano: quiénes son los nominados de la semana 20

Espectáculos

La casa de Gran Hermano vivió una gala de nominación con sorpresas y fulminante. Conocé cómo quedó la placa de cara a la eliminación del reality de Telefe.

Gran Hermano: quiénes son los nominados de la semana 20

Gran Hermano: quiénes son los nominados de la semana 20

Este miércoles se llevó a cabo una nueva e intensa gala en la casa más famosa del país. Los participantes de Gran Hermano pasaron por el confesionario para dejar expuesto su juego, conformando una placa multitudinaria y totalmente negativa de cara a la esperada eliminación del próximo lunes en el reality de Telefe.

IMPORTANTE: Manuel Adorni firmó la Resolución 164/2025 antes de su renuncia y no hay feriado el viernes 10 de julio

Sanciones y la fulminante en Gran Hermano

Durante esta semana, la dinámica de votación tuvo condimentos especiales. Dos participantes quedaron inhabilitadas para ingresar al confesionario a nominar:

  • Cinzia Francischiello: recibió una dura sanción tras el ingreso de su pareja durante el desafío de los "congelados".

  • Sol Abraham: el líder de la semana, Juanicar, la eligió como la jugadora que no podría nominar ni competir en la próxima prueba del líder.

Sin embargo, esta jugada le otorgó a Sol un beneficio oculto sin que el líder lo supiera: el poder de realizar la nominación fulminante. Sin dudarlo, Sol decidió utilizar esta carta extrema contra Emanuel, enviándolo directamente a la cuerda floja.

Cómo quedó la placa de nominados

Tras el paso de todos los "hermanitos" por el confesionario, la placa definitiva rumbo a la gala de eliminación del lunes 13 de julio quedó conformada por los siguientes nueve participantes:

  • Matías Hanssen

  • Juan Carlos López

  • Luana Fernández

  • Alejandra Majluf

  • Manuel Ibero

  • Mariela Prieto

  • Sol Abraham

  • Yisela “Yipio” Pintos

  • Emanuel Di Gioia

El voto del público es totalmente negativo. Los televidentes ya pueden elegir quién quieren que abandone el certamen enviando la palabra GH al 9009, ingresando a la plataforma GHGlobal o escaneando el código QR que aparece en la pantalla de Telefe.

Todos los votos de la gala de nominación

El detalle de a quién dirigió sus votos cada jugador durante la jornada:

  • Steffany “Campanita” Pereira: 2 para Hanssen y 1 para Yipio (votos anulados por Leandro Nigro).

  • Charlotte Caniggia: 2 para Tamara y 1 para JC.

  • Luana Fernández: 2 para Sol y 1 para Majluf.

  • Emanuel Di Gioia: 2 para Manu y 1 para Yipio.

  • Sebastián Cola: 2 para Mariela y 1 para Luana.

  • Matías Hanssen: 2 para Campanita y 1 para Emanuel.

  • Mariela Prieto: 2 para Hanssen y 1 para Majluf.

  • Jennifer “Pincoya” Torres: 2 para JC y 1 para Hanssen.

  • Manuel Ibero: 2 para Mariela y 1 para Luana.

  • Tamara Paganini: 2 para Luana y 1 para Majluf.

  • Alejandra Majluf: 2 para Luana y 1 para Sol.

  • Yisela “Yipio” Pintos: 2 para Sol y 1 para Luana.

  • Yanina Zilli: 2 para Yipio y 1 para Manu.

  • Juan “Juanicar” Caruso: 2 para Mariela y 1 para Luana.

  • Juan Carlos López: 2 para Majluf y 1 para Luana.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas