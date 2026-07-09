Gran Hermano: quiénes son los nominados de la semana 20
La casa de Gran Hermano vivió una gala de nominación con sorpresas y fulminante. Conocé cómo quedó la placa de cara a la eliminación del reality de Telefe.
Este miércoles se llevó a cabo una nueva e intensa gala en la casa más famosa del país. Los participantes de Gran Hermano pasaron por el confesionario para dejar expuesto su juego, conformando una placa multitudinaria y totalmente negativa de cara a la esperada eliminación del próximo lunes en el reality de Telefe.
IMPORTANTE: Manuel Adorni firmó la Resolución 164/2025 antes de su renuncia y no hay feriado el viernes 10 de julio
Sanciones y la fulminante en Gran Hermano
Durante esta semana, la dinámica de votación tuvo condimentos especiales. Dos participantes quedaron inhabilitadas para ingresar al confesionario a nominar:
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Cinzia Francischiello: recibió una dura sanción tras el ingreso de su pareja durante el desafío de los "congelados".
Sol Abraham: el líder de la semana, Juanicar, la eligió como la jugadora que no podría nominar ni competir en la próxima prueba del líder.
Sin embargo, esta jugada le otorgó a Sol un beneficio oculto sin que el líder lo supiera: el poder de realizar la nominación fulminante. Sin dudarlo, Sol decidió utilizar esta carta extrema contra Emanuel, enviándolo directamente a la cuerda floja.
Cómo quedó la placa de nominados
Tras el paso de todos los "hermanitos" por el confesionario, la placa definitiva rumbo a la gala de eliminación del lunes 13 de julio quedó conformada por los siguientes nueve participantes:
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Matías Hanssen
Juan Carlos López
Luana Fernández
Alejandra Majluf
Manuel Ibero
Mariela Prieto
Sol Abraham
Yisela “Yipio” Pintos
Emanuel Di Gioia
El voto del público es totalmente negativo. Los televidentes ya pueden elegir quién quieren que abandone el certamen enviando la palabra GH al 9009, ingresando a la plataforma GHGlobal o escaneando el código QR que aparece en la pantalla de Telefe.
Todos los votos de la gala de nominación
El detalle de a quién dirigió sus votos cada jugador durante la jornada:
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Steffany “Campanita” Pereira: 2 para Hanssen y 1 para Yipio (votos anulados por Leandro Nigro).
Charlotte Caniggia: 2 para Tamara y 1 para JC.
Luana Fernández: 2 para Sol y 1 para Majluf.
Emanuel Di Gioia: 2 para Manu y 1 para Yipio.
Sebastián Cola: 2 para Mariela y 1 para Luana.
Matías Hanssen: 2 para Campanita y 1 para Emanuel.
Mariela Prieto: 2 para Hanssen y 1 para Majluf.
Jennifer “Pincoya” Torres: 2 para JC y 1 para Hanssen.
Manuel Ibero: 2 para Mariela y 1 para Luana.
Tamara Paganini: 2 para Luana y 1 para Majluf.
Alejandra Majluf: 2 para Luana y 1 para Sol.
Yisela “Yipio” Pintos: 2 para Sol y 1 para Luana.
Yanina Zilli: 2 para Yipio y 1 para Manu.
Juan “Juanicar” Caruso: 2 para Mariela y 1 para Luana.
Juan Carlos López: 2 para Majluf y 1 para Luana.
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