El desopilante blooper de Shakira con su asistente en plena entrevista que hizo estallar de risa a todos

Una entrevista que terminó con un momento inolvidable

VIDEO El momento que Shakira hubieraq querido evitar pic.twitter.com/TnEFIFPAUX — minutouno (@minutounocom) July 9, 2026

El video del blooper no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la espontaneidad con la que la artista reaccionó al inesperado episodio.

Más allá de ese momento, Shakira también aprovechó la entrevista para adelantar detalles de la serie de conciertos que ofrecerá en Madrid entre septiembre y octubre. "Voy a tirar la casa por la ventana, voy a hacer todo lo posible para que sea alucinante y vengan de todas partes de Europa. Qué ganas de estar en Madrid, es una de las ciudades más increíbles de Europa en estos momentos", expresó con entusiasmo.

Además, dejó abierta la posibilidad de sumar nuevas funciones y confirmó que interpretará en vivo "Te dejo Madrid", una noticia que despertó la ilusión de sus fanáticos.

Durante la charla también habló sobre sus hijos, Milan y Sasha, y contó cómo organizan sus próximos meses. "El menor entra a sexto y Milan a octavo", comentó al explicar que el calendario escolar marcará buena parte de sus planes para el verano.

Sin embargo, nada logró opacar el inesperado protagonismo de Diana, cuya fallida maniobra para escapar de la cámara terminó regalando uno de los momentos televisivos más divertidos de la semana y volvió a demostrar el sentido del humor y la naturalidad que caracterizan a Shakira.