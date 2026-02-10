Diego Leuco sorprendió al revelar su sueño más íntimo: "Tengo 36 años, ya no soy..."

diego leuco padres

Esta noción del paso del tiempo lo llevó a cuestionarse sobre la responsabilidad y el deseo de sus padres de ver crecer a una nueva generación: "Yo no me siento grande, pero sé que a mis viejos les encanta la idea de ser abuelos. Y también hay algo de ¿egoísmo? si no se lo doy, ¿o egoísmo sería pensar en eso y no en lo que verdaderamente yo quiero?".