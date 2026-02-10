Diego Leuco sorprendió al revelar su sueño más íntimo: "Tengo 36 años, ya no soy..."
El conductor de Luzu TV habló de su futura paternidad y de cómo esto impactaría en la vida de sus padres. Además, sostuvo que se atrevería a ser padre soltero.
Durante una reciente emisión de su programa Resu en vivo (Resumido), Diego Leuco se permitió un momento de vulnerabilidad al hablar sobre sus proyectos personales y el profundo anhelo de convertirse en padre que siente hoy en día.
Tras un periodo de reflexión interna, el conductor confesó que su perspectiva ha cambiado drásticamente: "Me encantaría ser papá. En mis antiguas relaciones no lo había pensado, pero ahora sí, ahora re quiero".
El impacto en la familia
Leuco explicó que la madurez y el entorno familiar jugaron un rol clave en este cambio de mentalidad. Al analizar su presente, señaló: "Me empecé a dar cuenta de que tengo 36 años, no es que soy un bebé. Ya mis viejos tienen 70, o sea, si yo tengo un pibe ahora, cuando él tenga 10 ellos van a tener 80".
Esta noción del paso del tiempo lo llevó a cuestionarse sobre la responsabilidad y el deseo de sus padres de ver crecer a una nueva generación: "Yo no me siento grande, pero sé que a mis viejos les encanta la idea de ser abuelos. Y también hay algo de ¿egoísmo? si no se lo doy, ¿o egoísmo sería pensar en eso y no en lo que verdaderamente yo quiero?".
Sobre la paternidad soltero
Ante la consulta de su compañero Fede Popgold sobre si evaluó la posibilidad de encarar la paternidad sin una pareja, Diego se mostró completamente abierto a la idea: "No lo pensé, pero lo re haría. Con el método que se pueda. Me parece cero juzgable. Que cada uno lo haga como pueda. Nunca lo pensé en profundidad porque siempre tuve la idea de que iba a ser en pareja, pero nunca se sabe que puede pasar".
De esta manera, Leuco dejó en claro que no se sujetaría a una pareja necesariamente para cumplir este sueño.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario