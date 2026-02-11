Elena Rose llega por primera vez a Argentina: cómo y cuándo comprar las entradas
La artista se prepara para un show íntimo y emocional que invita a dejar atrás el invierno personal y entrar en un verano interno.
Elena Rose, una de las compositoras y artistas más influyentes del pop latino contemporáneo, se presentará por primera vez en Buenos Aires el 7 de mayo en el C Art Media.
Reconocida tanto por su carrera como intérprete como por su peso detrás de grandes hits globales, Elena Rose se ha consolidado como una figura clave de la música actual. Nominada 14 veces a los GRAMMY y Latin GRAMMY, cuenta con 4 nominaciones a los Latin GRAMMY 2025, 3 nominaciones en 2024, 6 nominaciones a Premio Lo Nuestro 2026 y una nominación a los TikTok Awards 2026 como Artista del Año.
Desde su debut como cantante en 2020, Elena ha colaborado con artistas como Sebastián Yatra, Morat, Danny Ocean, TINI, Boza y Yung Miko, y ha compuesto éxitos para nombres de alcance mundial como Daddy Yankee, Rauw Alejandro, Selena Gomez, Shakira, Jennifer Lopez y Christina Aguilera. Su poderosa voz, sus letras íntimas y su estética innovadora la han convertido en una de las artistas más relevantes de su generación.
Su álbum debut “Bendito Verano” la posicionó a nivel global y aseguró su lugar en listas de medios como Rolling Stone U.S. Además, superó los 100 millones de reproducciones en Spotify, reafirmando su impacto internacional. Fue invitada por Ed Sheeran a compartir escenario en el CDMX con una versión inédita de “Thinking Out Loud” en español, y su disco “En las Nubes Con Mis Panas” fue nombrado Mejor Álbum del Año por Rolling Stone España y destacado por Billboard entre los mejores álbumes en español.
En 2024 realizó su primera gira sold out por Europa, formó parte de una campaña global de Adidas Originals y fue reconocida como Chartbreaker de diciembre por Billboard. Su tema “Caracas en el 2000” junto a Danny Ocean y Jerry Di se viralizó y se convirtió en un himno generacional en Venezuela.
Su show en Buenos Aires marcará un hito en su carrera: será la primera vez que Elena Rose se presente en vivo en Argentina, llevando su propuesta artística —que combina pop contemporáneo, sensibilidad autoral y presencia escénica magnética— a un público que la sigue y celebra desde hace años.
