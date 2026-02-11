Elena Rose llega por primera vez a Argentina: cómo y cuándo comprar las entradas

Embed - Elena Rose on Instagram: "Esto no es sólo un concierto. Ya voy a abrazarlos guerreros de la luz!!! " View this post on Instagram

Su álbum debut “Bendito Verano” la posicionó a nivel global y aseguró su lugar en listas de medios como Rolling Stone U.S. Además, superó los 100 millones de reproducciones en Spotify, reafirmando su impacto internacional. Fue invitada por Ed Sheeran a compartir escenario en el CDMX con una versión inédita de “Thinking Out Loud” en español, y su disco “En las Nubes Con Mis Panas” fue nombrado Mejor Álbum del Año por Rolling Stone España y destacado por Billboard entre los mejores álbumes en español.