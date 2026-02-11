Fuerza Bruta ft. Los amantes de La Boca: un show lleno de ritmo y fiesta

El evento tendrá lugar en la Sala SinPiso GEBA, un espacio diseñado a medida por Fuerza Bruta para que "todo suceda". Definida como una usina de experimentación artística, la sala permite recibir desafíos de cualquier parte del mundo, ofreciendo una infraestructura técnica única que soporta efectos naturales, vuelos y máquinas de acción que desafían la gravedad.

Fuerza Bruta continúa así su misión de crear experiencias universales, sin barreras culturales ni de edad. Con este especial de carnaval, la compañía reafirma su lugar como referente de la celebración argentina, invitando al público a dejar sus huellas marcadas en el aire en lo que promete ser el show más feliz del año.