Renzo Montalbano festeja San Valentín con un increíble show

Renzo Montalbano es un cantautor argentino de Buenos Aires, reconocido mayoritariamente por su labor como cantante y compositor de la banda Gativideo. Su proyecto solista comienza en 2014 cuando, a la temprana edad de dieciséis años, saca sus primeras canciones a la luz. Años después, en 2019, saca su álbum “Potente” con el cual llegó a los oídos de muchos oyentes interpelando desde la sensibilidad y su sonido atemporal. En 2024 realizó la música original de la película “Las Corredoras” y ese mismo año salió a la luz “Hasta luego”, su segundo trabajo de estudio.