Renzo Montalbano festeja San Valentín con un increíble show
El artista continúa con la presentación de su nuevo álbum "Hasta Luego" y promete una noche única.
Renzo Montalbano se presentará el 14 de febrero en La Fábrica (Fitz Roy 1245) con un show cargado de romanticismo. Acompañado por su banda completa, interpretará las canciones de su nuevo álbum “Hasta Luego”, además de recorrer temas de su disco anterior. La noche contará también con sorpresas especiales, pensadas para celebrar junto a su público el comienzo del año.
Las entradas para aquellos que no se quieran perder el evento ya se encuentran disponibles y se pueden adquirir a través de la página Passline y tienen un valor de $15.000
El álbum “Hasta luego” salió en 2024 y es una obra que nos lleva por diferentes ritmos, donde mezcla géneros que van del bolero al yatch rock, manteniendo su impronta vigente. Siempre con su pequeña gota de ironía, Renzo nos habla seriamente desde la sensibilidad sobre encontrarse y desencontrarse en la vida y en las relaciones humanas. El álbum fue producido por Nano Casale y grabado en su estudio entre el 2023 y 2024, distribuido por el sello Indie Folks.
Renzo Montalbano es un cantautor argentino de Buenos Aires, reconocido mayoritariamente por su labor como cantante y compositor de la banda Gativideo. Su proyecto solista comienza en 2014 cuando, a la temprana edad de dieciséis años, saca sus primeras canciones a la luz. Años después, en 2019, saca su álbum “Potente” con el cual llegó a los oídos de muchos oyentes interpelando desde la sensibilidad y su sonido atemporal. En 2024 realizó la música original de la película “Las Corredoras” y ese mismo año salió a la luz “Hasta luego”, su segundo trabajo de estudio.
Actualmente, Renzo se encuentra realizando shows en distintas ciudades de Buenos Aires, con su formato solista y con banda. Además, se prepara para compartir nuevas canciones próximamente.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario