Si bien en un primer momento colaboró con hogares y evaluó la adopción porque deseaba “ser papá de mi sangre”, todo cambió durante una gira por México con "Junior Express", cuando conoció a una pareja de amigos que había recurrido a la subrogación de vientre para tener a su hija Cloe. Aquel encuentro encendió la ilusión definitiva que hoy disfruta junto a Mitaí, quien está próxima a cumplir siete años el 21 de enero y a quien define entre risas: “Es un personaje, es la versión mejorada de su papá, es un upgrade”.

María Laura Santillán con Diego Topa: “Mi papá me dijo: ‘no te entiendo pero te acompaño’, a mí esa frase me mató de amor”. Leé la nota completa acá https://t.co/n8qOzusUAH pic.twitter.com/V2SUyYTf3n — infobae (@infobae) November 22, 2026

Asimismo, el animador sorprendió al revelar por primera vez un paso fundamental que dio junto a su pareja de hace más de 15 años, Hugo —quien interpretaba al Rulo Carlos—, al contar: “Nos casamos en Estados Unidos en 2019. Fue muy hermoso. Yo tengo familia allá, el único testigo fue mi tío, fue muy íntimo y fue re lindo. Somos los dos los papás de Miti, si no él tenía que adoptarla y qué sé yo, era todo un lío. Nada más lindo que tener a su papá cuando nace, que es mi marido”.

El artista también rememoró el momento en que a los 33 años decidió hablar abiertamente con su entorno más cercano tras haberse enamorado, reconociendo que la reacción inicial no fue tan sencilla como imaginaba. Mientras que a su madre le llevó un tiempo procesarlo, el respaldo incondicional llegó de parte de su padre con palabras que lo marcaron para siempre, según evocó: “Mi papá, al contrario, me dijo una frase hermosa: ‘no lo entiendo, pero te acompaño’. Y a partir de ahí mi relación con mi papá cambió, es más hermosa todavía, lo adoro”.

En ese sentido, también recordó con inmensa ternura a su abuela Haydée, fallecida hace más de una década, señalando con nostalgia: “Ella, lo que más quería, era que yo fuera papá. Hablábamos todos con ella, me enseñó a estar conectado desde otro lugar. Siempre pienso en eso, en algún lado debe estar disfrutándolo. Porque ella soñaba con que yo sea papá”.

Hoy, en la dinámica diaria de su hogar, la niña los llama cariñosamente “papá Tebo” y “papá Ubi”, e incluso colaboró bautizando a los títeres de "Qué lío Hugo", el nuevo proyecto infantil de su marido. Comprometido con poner límites saludables en el uso de las pantallas y responder con honestidad a preguntas profundas de la infancia —como ocurrió recientemente tras la pérdida de su perrito Titi—, Topa definió la transformación que le trajo la paternidad al asegurar: “Es muy loco ser papá. Te atraviesa, te desarma, te volvés a armar y es un volver a vivir. Es hermoso”.

Finalmente, a sus 51 años y agradecido por el cariño de los jóvenes que crecieron mirando "Junior Express", concluyó entre risas sobre su futuro profesional: “Les pido que me avisen porque yo voy a querer seguir. Yo me aburro, soy medio Mirtha Legrand. Yo amo estar delante de cámaras lo que pueda. De verdad lo digo”.