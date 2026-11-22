Diego Topa reveló cómo reaccionó su familia cuando habló de su sexualidad: la frase de su papá que lo marcó
En una entrevista exclusiva con la periodista, el animador habló sinceramente de cómo fue transitar su sexualidad, su deseo de ser padre y más.
Con más de dos décadas dedicadas al entretenimiento infantil y formado junto a maestros de la actuación como Agustín Alesso, Julio Chávez y Raúl Serrano, Diego Topa se consolidó como uno de los referentes más queridos de Latinoamérica. Tras haber comenzado en Disney Channel en el año 2000, darle vida al Capitán Topa junto a Los Rulos en 2013 y acumular más de 1.520 millones de reproducciones en su canal de YouTube, el artista atraviesa un gran presente profesional como productor independiente y prepara el gran espectáculo navideño para el 22 y 23 de diciembre en el Movistar Arena junto a Laurita Fernández.
Al analizar su vocación actual junto a María Laura Santillán, el animador expresó con emoción: “Hoy sigo siendo actor, obviamente, pero la vida me fue poniendo en este lugar tan hermoso, trabajar para los chicos, para las infancias, es mi lugar en el mundo. Amo, amo donde estoy”.
En diálogo íntimo, el intérprete recordó cómo la llegada de la pandemia, el nacimiento de su hija Mitaí y el cierre de su contrato con la compañía internacional lo llevaron a reinventarse como su propio productor. Respecto a esa etapa de crecimiento personal y laboral, explicó: “Me volví a conectar con mi actor, con mi productor, con salir de la zona de confort, también está bueno”, destacando además el orgullo de haber sido uno de los pocos artistas de la firma a nivel mundial autorizado a producir sus propios espectáculos antes de lanzar su etapa autogestiva.
El sueño de ser padre, la subrogación de vientre y el casamiento secreto en Estados Unidos
Más allá de los escenarios, en su entrevista con María Laura, Topa profundizó en su costado más personal y reveló cómo fue el camino para cumplir su mayor anhelo familiar, confesando que durante mucho tiempo creyó que su orientación sexual le impediría formar una familia.
Con total sinceridad, el actor relató: “Yo desde que tengo uso de razón siempre quise ser papá. Vino conmigo la paternidad. Yo ayudé a mis hermanos a caminar, a mis primos, de verdad vino conmigo. De hecho, te cuento que aceptar mi sexualidad también fue una decisión muy grande, porque en ese momento, no ahora, era renunciar a ser papá”.
Si bien en un primer momento colaboró con hogares y evaluó la adopción porque deseaba “ser papá de mi sangre”, todo cambió durante una gira por México con "Junior Express", cuando conoció a una pareja de amigos que había recurrido a la subrogación de vientre para tener a su hija Cloe. Aquel encuentro encendió la ilusión definitiva que hoy disfruta junto a Mitaí, quien está próxima a cumplir siete años el 21 de enero y a quien define entre risas: “Es un personaje, es la versión mejorada de su papá, es un upgrade”.
Asimismo, el animador sorprendió al revelar por primera vez un paso fundamental que dio junto a su pareja de hace más de 15 años, Hugo —quien interpretaba al Rulo Carlos—, al contar: “Nos casamos en Estados Unidos en 2019. Fue muy hermoso. Yo tengo familia allá, el único testigo fue mi tío, fue muy íntimo y fue re lindo. Somos los dos los papás de Miti, si no él tenía que adoptarla y qué sé yo, era todo un lío. Nada más lindo que tener a su papá cuando nace, que es mi marido”.
El artista también rememoró el momento en que a los 33 años decidió hablar abiertamente con su entorno más cercano tras haberse enamorado, reconociendo que la reacción inicial no fue tan sencilla como imaginaba. Mientras que a su madre le llevó un tiempo procesarlo, el respaldo incondicional llegó de parte de su padre con palabras que lo marcaron para siempre, según evocó: “Mi papá, al contrario, me dijo una frase hermosa: ‘no lo entiendo, pero te acompaño’. Y a partir de ahí mi relación con mi papá cambió, es más hermosa todavía, lo adoro”.
En ese sentido, también recordó con inmensa ternura a su abuela Haydée, fallecida hace más de una década, señalando con nostalgia: “Ella, lo que más quería, era que yo fuera papá. Hablábamos todos con ella, me enseñó a estar conectado desde otro lugar. Siempre pienso en eso, en algún lado debe estar disfrutándolo. Porque ella soñaba con que yo sea papá”.
Hoy, en la dinámica diaria de su hogar, la niña los llama cariñosamente “papá Tebo” y “papá Ubi”, e incluso colaboró bautizando a los títeres de "Qué lío Hugo", el nuevo proyecto infantil de su marido. Comprometido con poner límites saludables en el uso de las pantallas y responder con honestidad a preguntas profundas de la infancia —como ocurrió recientemente tras la pérdida de su perrito Titi—, Topa definió la transformación que le trajo la paternidad al asegurar: “Es muy loco ser papá. Te atraviesa, te desarma, te volvés a armar y es un volver a vivir. Es hermoso”.
Finalmente, a sus 51 años y agradecido por el cariño de los jóvenes que crecieron mirando "Junior Express", concluyó entre risas sobre su futuro profesional: “Les pido que me avisen porque yo voy a querer seguir. Yo me aburro, soy medio Mirtha Legrand. Yo amo estar delante de cámaras lo que pueda. De verdad lo digo”.
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