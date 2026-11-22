Sandra y Flavio, cara a cara “¿Hubo alguna experiencia que te marcó para siempre?“



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Al analizar ese mecanismo psicológico que silencia a quienes sufren este tipo de delitos, Mendoza señaló: “Siempre la víctima trata de no hacer nada porque siente que la culpa es suya”, confesando además que al enterarse del fallecimiento de aquel hombre lo invadió la angustia al pensar que “siguió abusando por mucho tiempo”.

Asimismo, el productor teatral explicó cómo logró sanar parte de esa herida recientemente y el temor que experimentó al convertirse en padre, detallando: “Lo pude resolver hace poco en un viaje con mis hermanas. Conté todo y ahí me liberé. También me agarró en un momento de mi vida en el que me dio pánico pensar que a mi hijo Dionisio le puede pasar”.

Sobre las amenazas que lo mantuvieron callado durante décadas, el coreógrafo enfatizó: “Mi abusador siempre me decía que no dijera nada. Me decía que mis papás me podían pegar si hablaba. Fue un trauma muy grande que creo que sigo teniendo hasta hoy pero al menos pude liberarme al contárselo a mis hermanas”.

En otro tramo de la charla, Borghi quiso indagar si aquel episodio traumático había influido en su identidad posterior y le consultó sin rodeos: “¿Te condicionó para siempre?”. Ante la consulta, el artista relató una anécdota puntual y defendió con orgullo su presente personal: “Me pasó algo loco que cuando lo conté, un amigo me dijo ‘pero vos sos gay’. Sí, pero a los 8 no era gay. Yo no sé si era si hasta los 20 años nunca me había llamado la atención un varón, era rara mi situación. Tampoco sé si fue por esa situación. Yo celebro igual la persona que soy”.

Por su parte, cuando llegó el turno de que Flavio le preguntara a Sandra por las libertades que anhela en esta etapa con sus hijos más grandes, la locutora recordó la profunda transformación interior que atravesó al cumplir los 50 años. Conmovida por ese proceso de cambio, Borghi expresó: “Fue un quiebre interno y sentí que podía volver a reelegir. Tengo uno hijo de 20, una de 15 y uno de 9. Ahora siento que puedo volver a elegir y ocuparme de mí misma. Poder elegir, para mí, es ser libre. Tomé decisiones, pateé el tablero y creo que fue como un renacer”.

Finalmente, tras haberse separado y dejado sus puestos en "TN" y "eltrece" luego de más de 25 años de trayectoria, la periodista concluyó que “ese era el momento para comenzar a elegir todo lo que hace” y sentenció: “Volví a elegir cuando sentí que mis hijos tenían alas propias”.