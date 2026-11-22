La China Suárez sigue subiendo videos ultra diosa y sexy en su escapada con Mauro Icardi al Uruguay
La actriz y el futbolista viajaron al Uruguay y no paran de compartir postales de su intimidad tras un nuevo conflicto con Wanda Nara.
La China Suárez y Mauro Icardi eligieron Uruguay para disfrutar de unos días de descanso y desconexión. Y hace días que vienen compartiendo fotos. Pero ahora Eugenia subió un nuevo video paseando por el campo con un corset muy escotado y una pollera de seda llena de caballos.
Lejos de las polémicas que los rodean, la pareja compartió distintas postales de su estadía y se mostró muy relajada, en contacto con la naturaleza y rodeada de animales.
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