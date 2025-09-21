Dieron más información sobre la salud de Thiago Medina: qué se sabe

Una semana después del grave accidente de moto que sufrió, Thiago Medina fue sometido a una segunda operación este viernes. Durante las cuatro horas que duró la intervención, su familia, amigos y su expareja, Daniela Celis, lo acompañaron en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. La cirugía fue para reconstruirle la parrilla costal, uno de los miembros de su cuerpo que se había destruido con el accidente.

Al terminar la operación, el padre de Thiago, Julio, y Daniela se mostraron juntos, disipando cualquier rumor de conflictos familiares como los que surgieron en los últimos días. En una entrevista con el programa DDM, Daniela agradeció al personal médico, mientras que Julio, aunque preocupado, se mostró optimista. “Hay que esperar que evolucione bien, el pulmón lo tiene lastimado, está sensible”, confió, y agregó que esperan recibir más información en los próximos días. Además pidieron que se continúen con las cadenas de oración.

Un gran elogio del padre de Thiago a Daniela Celis

Julio también se tomó un momento para agradecer el apoyo de los amigos de Thiago. “Estamos todos juntos desde el primer momento. Agradecerles a los ‘hermanitos’ que están siempre acá. Se portaron re bien, están siempre presentes”, deslizó.

Respecto a la relación de la familia con Daniela Celis, Julio se deshizo en elogios. Visiblemente emocionado, aseguró que Daniela es una persona "muy fuerte" y que se ha hecho cargo de la situación a pesar de estar separada de Thiago. “Ella es una fenómena, es muy fuerte, es una tora. No es La Tora, como la otra, una leona”, afirmó, despejando cualquier duda sobre un supuesto conflicto familiar.